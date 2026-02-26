Șoferii care au permis de conducere emis de o autoritate din altă țară și cărora li s-a suspendat dreptul de a conduce în România ar putea fi obligați să plătească amenda integral înainte să își recupereze permisul și să plece din țară. Asta prevede o propunere legislativă depusă în Parlament, care vrea să modifice Codul Rutier.

Scopul inițiativei este să rezolve problema recuperării amenzilor de la șoferii străini care nu locuiesc în România. În prezent, statul român are de mai mulți ani dificultăți în a încasa amenzile contravenționale aplicate cetățenilor străini care încalcă regulile de circulație pe teritoriul țării.

La nivel european există reguli clare pentru schimbul de informații între state în cazul abaterilor rutiere, stabilite prin Directiva 2015/413 și modificările ulterioare. Aceste prevederi au fost introduse și în legislația din România prin Legea nr. 5/2014 și Legea nr. 203/2018. Totuși, inițiatorii proiectului spun că aplicarea acestor reguli nu este completă și nu funcționează eficient în practică.

Una dintre principalele probleme este lipsa unui sistem informatic integrat care să țină o evidență unică a proceselor-verbale și să le transforme în titluri de creanță electronice. Un astfel de sistem ar permite urmărirea și executarea mai ușoară a amenzilor. Pentru că nu există o procedură eficientă, multe sancțiuni rămân neîncasate.

În motivarea proiectului este dat și un exemplu concret: în județul Vâlcea, între anii 2020 și 2023, aproape 1.900 de cetățeni străini au fost sancționați pentru abateri rutiere. În cele mai multe cazuri însă s-a aplicat doar avertisment, din cauza problemelor birocratice legate de recuperarea amenzilor.

Autorii propunerii spun că această situație afectează bugetul de stat, deoarece se pierd venituri din amenzi. În același timp, consideră că este afectată concurența corectă dintre transportatorii români și cei străini și că pot exista efecte negative asupra siguranței rutiere.

Proiectul de lege propune schimbarea articolului 113 alineatul (1¹) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002, care reglementează circulația pe drumurile publice. Modificarea îi privește pe șoferii care au permisul emis de o autoritate din altă țară și cărora li s-a suspendat dreptul de a conduce în România.

Potrivit noii variante, un astfel de șofer poate cere să își primească permisul înapoi înainte să se termine perioada de suspendare doar dacă face dovada că a plătit amenda. Cu alte cuvinte, fără dovada plății, permisul nu va fi restituit înainte de plecarea din țară.

Cererea trebuie depusă la șeful poliției rutiere din zona unde a fost constatată fapta, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data la care șoferul părăsește România. Este necesar un document care să arate clar că amenda a fost achitată, cum ar fi o chitanță sau un ordin de plată. Dacă acest document nu este prezentat, permisul rămâne reținut până la plecarea din țară.

Această măsură nu se aplică șoferilor români sau persoanelor care au domiciliul în România deoarece în cazul lor amenzile sunt recuperate prin sistemele fiscale deja existente.

Pentru ca această regulă nouă să poată fi pusă în practică, proiectul mai prevede că Ministerul Finanțelor va avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a stabili și anunța un cont bancar unic. În acest cont, cetățenii străini vor putea plăti amenzile primite în România. Ideea este ca plata să fie mai simplă și să fie evitate problemele administrative care apar în prezent.

Totuși, măsura nu intră automat în vigoare. Proiectul trebuie mai întâi să fie adoptat de Parlament, apoi promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial. Abia după parcurgerea acestor etape legea va produce efecte, iar până atunci regulile noi nu se aplică.

Vezi AICI proiectul de lege.