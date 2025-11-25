Județul Galați a făcut un pas important în consolidarea statutului de capitală regională a energiei eoliene, odată cu lansarea oficială a lucrărilor pentru un nou parc eolian de mare amploare, cu o capacitate instalată de 96 MW.

Proiectul este dezvoltat de companiile OX2 din Suedia și Hellenic Renewables din Grecia, valoarea totală depășind 150 de milioane de euro, conform anunțului public făcut de președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.

Parcul Eolian Ansthall va fi construit pe teritoriul a opt comune – Scânteiești, Fârțănești, Cuca, Schela, Cuza Vodă, Pechea, Rediu și Slobozia-Conachi – zone unde specialiștii au identificat un potențial eolian ridicat. Acesta va integra tehnologie de ultimă generație furnizată de compania daneză Vestas, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de turbine eoliene.

Noua investiție va include instalarea a 15 turbine cu o înălțime impresionantă de 223 de metri până la vârful palei, echipamente proiectate pentru o eficiență ridicată în conversia energiei vântului în electricitate. Potrivit estimărilor specialiștilor, parcul va produce anual 312 GWh de energie verde, suficient pentru a acoperi consumul a peste 50.000 de gospodării din regiune.

Pe lângă contribuția la securitatea energetică locală, proiectul se remarcă și prin impactul pozitiv asupra mediului. Energia generată va reduce emisiile de CO₂ cu aproximativ 150.000 de tone pe an, echivalentul poluării produse de 75.000 de autoturisme.

Președintele CJ Galați a subliniat că pentru a absorbi o astfel de cantitate de dioxid de carbon ar fi nevoie de plantarea a cel puțin 7,5 milioane de copaci, ceea ce evidențiază importanța strategică a investiției.

Costel Fotea a felicitat echipele tehnice implicate și a afirmat că administrația județeană va continua să sprijine astfel de proiecte care transformă energia eoliană din Galați într-un motor al progresului regional. Liderul administrației județene a transmis că investiția va avea efecte benefice atât în ceea ce privește tranziția energetică, cât și competitivitatea economică a zonei.