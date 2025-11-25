Județul Galați devine „capitală regională” a energiei eoliene. Investiție de peste 150 de milioane de euro într-un parc eolian de 96 MW
Județul Galați a făcut un pas important în consolidarea statutului de capitală regională a energiei eoliene, odată cu lansarea oficială a lucrărilor pentru un nou parc eolian de mare amploare, cu o capacitate instalată de 96 MW.
Proiectul este dezvoltat de companiile OX2 din Suedia și Hellenic Renewables din Grecia, valoarea totală depășind 150 de milioane de euro, conform anunțului public făcut de președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea.
Parcul Eolian Ansthall va fi construit pe teritoriul a opt comune – Scânteiești, Fârțănești, Cuca, Schela, Cuza Vodă, Pechea, Rediu și Slobozia-Conachi – zone unde specialiștii au identificat un potențial eolian ridicat. Acesta va integra tehnologie de ultimă generație furnizată de compania daneză Vestas, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de turbine eoliene.
Parcul va putea acoperi consumul a peste 50.000 de gospodării din regiune
Noua investiție va include instalarea a 15 turbine cu o înălțime impresionantă de 223 de metri până la vârful palei, echipamente proiectate pentru o eficiență ridicată în conversia energiei vântului în electricitate. Potrivit estimărilor specialiștilor, parcul va produce anual 312 GWh de energie verde, suficient pentru a acoperi consumul a peste 50.000 de gospodării din regiune.
Pe lângă contribuția la securitatea energetică locală, proiectul se remarcă și prin impactul pozitiv asupra mediului. Energia generată va reduce emisiile de CO₂ cu aproximativ 150.000 de tone pe an, echivalentul poluării produse de 75.000 de autoturisme.
Președintele CJ Galați a subliniat că pentru a absorbi o astfel de cantitate de dioxid de carbon ar fi nevoie de plantarea a cel puțin 7,5 milioane de copaci, ceea ce evidențiază importanța strategică a investiției.
Costel Fotea a felicitat echipele tehnice implicate și a afirmat că administrația județeană va continua să sprijine astfel de proiecte care transformă energia eoliană din Galați într-un motor al progresului regional. Liderul administrației județene a transmis că investiția va avea efecte benefice atât în ceea ce privește tranziția energetică, cât și competitivitatea economică a zonei.
„𝗝𝘂𝗱𝗲𝘁̦𝘂𝗹 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘁̦𝗶, 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗮̆ 𝗮 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝗶 𝗲𝗼𝗹𝗶𝗲𝗻𝗲 | 𝗡𝗼𝘂𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗰 𝗲𝗼𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗰𝗮̂𝗻𝘁𝗲𝗶𝗲𝘀̦𝘁𝗶, 𝗼 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁̦𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝘀𝘁𝗲 𝟭𝟱𝟬 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼, 𝘃𝗮 𝗮𝘀𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮̆𝗿𝗶𝗶!
Județul Galați și-a consolidat astăzi statutul de „𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗮̆ 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗮̆” 𝗮 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝗶 𝗲𝗼𝗹𝗶𝗲𝗻𝗲, odată cu demararea construcției unui nou 𝗽𝗮𝗿𝗰 𝗲𝗼𝗹𝗶𝗮𝗻, 𝗰𝘂 𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗮𝘁𝗮̆ 𝗱𝗲 𝟵𝟲 𝗠𝗪. Proiectul, în valoare de peste 𝟭𝟱𝟬 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼, este dezvoltat de companiile 𝗢𝗫𝟮 (𝗦𝘂𝗲𝗱𝗶𝗮) 𝘀̦𝗶 𝗛𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗶𝗾 𝗥𝗲𝗻𝗲𝘄𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 (𝗚𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮).
𝗣𝗮𝗿𝗰𝘂𝗹 𝗘𝗼𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗔𝗻𝘀𝘁𝗵𝗮𝗹𝗹, ce va fi realizat pe teritoriul a 𝗼𝗽𝘁 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 – 𝗦𝗰𝗮̂𝗻𝘁𝗲𝗶𝗲𝘀̦𝘁𝗶, 𝗙𝗮̂𝗿𝘁̦𝗮̆𝗻𝗲𝘀̦𝘁𝗶, 𝗖𝘂𝗰𝗮, 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗹𝗮, 𝗖𝘂𝘇𝗮-𝗩𝗼𝗱𝗮̆, 𝗣𝗲𝗰𝗵𝗲𝗮, 𝗥𝗲𝗱𝗶𝘂 𝘀̦𝗶 𝗦𝗹𝗼𝗯𝗼𝘇𝗶𝗮-𝗖𝗼𝗻𝗮𝗰𝗵𝗶 – va integra tehnologia de ultimă generație furnizată de 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗮𝗻𝗲𝘇𝗮̆ 𝗩𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀.
Vor fi instalate 𝟭𝟱 𝘁𝘂𝗿𝗯𝗶𝗻𝗲, fiecare având o înălțime de 𝟮𝟮𝟯 𝗱𝗲 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶 la vârful palei și o eficiență ridicată în conversia energiei vântului în electricitate.
Energia verde generată de noul parc, estimată la 𝟯𝟭𝟮 𝗚𝗪𝗵 𝗮𝗻𝘂𝗮𝗹, va putea acoperi 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗮 𝗽𝗲𝘀𝘁𝗲 𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮̆𝗿𝗶𝗶. Totodată, proiectul va contribui 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗖𝗢𝟮 𝗰𝘂 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃 𝟭𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲 𝗮𝗻, echivalentul emisiilor produse de 𝟳𝟱.𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲.
Pentru a absorbi o astfel de cantitate de CO2 ar fi necesară plantarea a nu mai puțin de 𝟳,𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗽𝗮𝗰𝗶!
𝗙𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̆𝗿𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼𝗿 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀̦𝘁𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁̦𝗶 𝗶̂𝗻 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁! 𝗩𝗼𝗺 𝗳𝗶 𝗮𝗹𝗮̆𝘁𝘂𝗿𝗶 𝗱𝗲 𝗲𝗶 𝗶̂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿𝗲, 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮 𝗲𝗼𝗹𝗶𝗮𝗻𝗮̆ 𝗱𝗶𝗻 𝗷𝘂𝗱𝗲𝘁̦𝘂𝗹 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘁̦𝗶 𝗶̂𝗻𝘁𝗿-𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗮̆ 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘂𝗶!”, a scris Costel Fotea pe pagina sa de Facebook.
