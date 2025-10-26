PPC Renewables România va demara a doua fază a parcului eolian Deleni din județul Vaslui, cel mai mare proiect eolian din regiunea Moldovei. Capacitatea parcului, aflat în prezent în construcție cu prima fază de 140 MW, va fi extinsă cu încă 85 MW, prin instalarea a 14 turbine eoliene de 6,1 MW fiecare. Noile turbine vor fi amplasate în apropierea localității Bogdănița, ridicând puterea totală a proiectului la peste 225 MW.

„Continuăm să facem pași concreți în dezvoltarea portofoliului nostru și rămânem primul investitor privat major care contribuie la dezvoltarea regională a Moldovei. După prima etapă a parcului eolian de 140 MW de la Deleni, extindem investiția cu încă 85 MW prin acest proiect. Astfel, contribuim cu peste 225 MW de energie verde în mixul energetic național și sprijinim reducerea deficitului de capacități de producție din nordul țării,” a declarat Adrian Dugulan, Director General al PPC Renewables România.

Această extindere face parte din strategia de dezvoltare a portofoliului de energie regenerabilă al PPC Renewables România, care include proiecte eoliene, fotovoltaice și de stocare, cu o capacitate totală de peste 1,3 GW în prezent. După finalizarea celor două etape ale parcului Deleni, compania va depăși pragul de 1,5 GW energie din surse regenerabile, consolidându-și poziția de lider privat în sectorul energetic verde din România.

Investițiile în regiunea Moldovei contribuie la diversificarea geografică a mixului energetic național și la creșterea securității energetice, reducând deficitul de capacitate de producție din nordul țării.

Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de energie regenerabilă în Grecia, România, Italia și Bulgaria, trecând de la o capacitate instalată de 4,7 GW în prima jumătate a anului 2024 la 6,3 GW la mijlocul lui 2025. Obiectivul Grupului este de a ajunge la 11,8 GW capacitate instalată din surse regenerabile până în 2027, cu noi proiecte de 3,7 GW aflate în construcție sau în pregătire.

În România, PPC Renewables își continuă expansiunea rapidă, menținându-se cel mai mare producător privat de energie regenerabilă și consolidându-și portofoliul cu proiecte strategice de mare anvergură.