Proiectul este implementat de PPC Renewables, companie membră a Grupului PPC, și va integra baterii cu o putere totală instalată de 50 MW și o capacitate de stocare de 200 MWh, ceea ce va permite alimentarea sistemului energetic cu 50 MW timp de patru ore.

Noua stație BESS va folosi baterii cu tehnologie LFP, răcite cu lichid, pentru maximizarea randamentului și asigurarea siguranței în timpul funcționării. Construcția acestei unități coincide cu lucrările pentru încă două stații BESS în Macedonia de Vest, în zonele centralelor Kardia și Meliti, cu o putere totală instalată de 98 MW și o capacitate de stocare de 196 MWh.

Rolul acestor unități de stocare este esențial pentru susținerea centralelor fotovoltaice din apropiere, contribuind la stabilitatea rețelei electrice și la valorificarea maximă a energiei regenerabile generate. În plus, Grupul PPC a anunțat planuri de construcție a proiectelor de stocare a energiei electrice în Macedonia de Vest, cu o capacitate totală de 860 MW, ce vor crea peste 1.300 de locuri de muncă în faza de construcție și sute de locuri de muncă în timpul operării.

Printre proiectele Grupului PPC se numără și două unități de stocare prin pompare, denumite „baterii naturale”, care folosesc două rezervoare la altitudini diferite. Proiectul de la mina Kardia poate furniza 320 MW timp de opt ore, iar cel de la mina South Field poate furniza 240 MW timp de 12 ore, ambele proiecte având procesul de autorizare finalizat.

Pe lângă proiectele din Grecia, o unitate BESS este în construcție și în Bulgaria, cu o putere nominală de 25 MW și o capacitate de stocare de 55 MWh. Directorul executiv adjunct pentru RES din cadrul Grupului PPC, Konstantinos Mavros, a subliniat că proiectele de stocare aflate în desfășurare vor modela viitorul sistemului energetic, asigurând utilizarea optimă a energiei din surse regenerabile și stabilitatea rețelei electrice la nivel național și european.