Transelectrica a demarat oficial două proiecte strategice de mare anvergură pentru dezvoltarea rețelei naționale de transport al energiei electrice. Este vorba despre Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava și Linia Electrică Aeriană 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bălți (MD), ambele aflate pe teritoriul României.

Potrivit companiei, „Astăzi, la Suceava, a avut loc, primul comandament pentru demararea a două investiţii majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, respectiv Linia Electrică Aeriană 400 kV Gădălin – Suceava şi Linia Electrică Aeriană 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bălţi (MD), pe teritoriul României. Preşedintele Directoratului Transelectrica, Ştefăniţă Munteanu, alături de echipa tehnică de investiţii a Companiei, a condus şedinţa de start cu reprezentanţii Electromontaj SA, liderul asocierii de antreprenori responsabili de execuţie, pentru cele două investiţii strategice”.

Prin aceste lucrări, Transelectrica finalizează inelul de 400 kV din nordul României, consolidând securitatea energetică națională și interconectarea cu Republica Moldova.

Ștefăniță Munteanu, CEO Transelectrica, a subliniat importanța celor două proiecte: „Alături de partenerii contractuali, Transelectrica se angajează în realizarea unor investiţii fanion ale României în sectorul energetic. Sunt două lucrări de anvergură mare şi impact istoric, iar responsabilitatea pentru finalizarea acestora în condiţiile asumate şi la termen ne aparţine, iar importanţa strategică a celor două investiţii ne obligă să dăm dovadă de cel mai înalt profesionalism.”

Oficialul a adăugat că aceste proiecte vor contribui nu doar la întărirea rețelei energetice, ci și la dezvoltarea economică a regiunii de nord-est, prin crearea unor condiții favorabile pentru investiții și integrarea surselor regenerabile de energie.

Această linie electrică va fi cea mai lungă din România, cu o lungime totală de aproximativ 260 de kilometri, traversând județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, pe teritoriul a 40 de localități. Lucrarea va lega Transilvania de Moldova, contribuind la echilibrarea rețelei și la creșterea capacității de transport a energiei electrice între cele două regiuni.

Valoarea contractului se ridică la 688,3 milioane de lei (fără TVA), iar durata de execuție este estimată la 69 de luni. Proiectul este cofinanțat prin Fondul pentru Modernizare, cu o sumă de 492,4 milioane de lei, și este realizat de asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA.

Noua linie va permite și integrarea viitoarelor parcuri eoliene din Moldova și Dobrogea în Sistemul Energetic Național, asigurând o evacuare eficientă a energiei către vestul țării și spre rețelele europene.

Cel de-al doilea proiect, linia de interconexiune Suceava – Bălți, are o valoare de 133,4 milioane de lei, o durată de execuție de 52 de luni și este realizat de aceeași asociere de companii. Linia va avea o lungime de aproximativ 93 de kilometri, traversând 17 localități din județele Suceava și Botoșani, cu un total de 302 stâlpi de înaltă tensiune.

Transelectrica a precizat că „Importanţa strategică a acestui proiect rezidă nu numai din perspectiva celor două sisteme energetice naţionale, dar şi din perspectiva sistemului energetic european, asupra căruia actualul context internaţional exercită o presiune semnificativă, necesitând acţiuni de consolidare în vederea asigurării alimentării cu energie electrică.”

Noua interconexiune va asigura integrarea Republicii Moldova în Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem (ENTSO-E), diversificând sursele de aprovizionare și contribuind la securitatea energetică regională.

Proiectul aduce beneficii directe pentru ambele state: extinderea pieței europene de energie, integrarea surselor regenerabile, creșterea siguranței în alimentarea cu electricitate și stimularea dezvoltării economice locale.

Transelectrica a menționat și importanța investiției pentru județul Botoșani, unde pentru prima dată va fi amplasată infrastructură energetică de înaltă tensiune. „Pentru judeţul Botoşani, investiţia are o semnificaţie suplimentară: este pentru prima dată când pe teritoriul său va fi amplasată infrastructură energetică de înaltă tensiune”, a precizat compania. În paralel, Transelectrica și Delgaz Grid au în plan realizarea unei stații electrice de 400/110 kV în zonă, care va facilita racordarea de noi capacități industriale și energetice.