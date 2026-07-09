Rețele Electrice pregătește investiții de până la 387 de milioane de lei. Lucrările vor viza rețelele de înaltă tensiune din trei regiuni ale țării

Rețele Electrice România a lansat pe platforma electronică de achiziții publice SEAP o licitație cu o valoare maximă estimată de până la 387 de milioane de lei, fără TVA, pentru atribuirea unor contracte de lucrări la instalațiile de înaltă tensiune din toate cele trei regiuni în care compania își desfășoară activitatea: Muntenia Sud, Banat și Dobrogea.

Potrivit companiei, proiectele prevăzute în cadrul licitației vizează racordări, întăriri de rețea, precum și extinderea stațiilor de transformare și a liniilor electrice din municipiul București și județele Ilfov, Giurgiu, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Constanța, Tulcea, Ialomița și Călărași. Investițiile vor fi împărțite în trei loturi, corespunzătoare celor trei regiuni operaționale deservite de companie.

În ceea ce privește liniile electrice de înaltă tensiune, atât cele aeriene, cât și cele subterane, contractele vor include activități preliminare construcției, lucrări de sistematizare a terenurilor, intervenții la stâlpi, precum și lucrări asupra elementelor electromecanice ale rețelei.

În cadrul stațiilor de transformare vor fi realizate operațiuni similare, alături de lucrări de demontare a echipamentelor existente și montarea unor echipamente noi de înaltă, medie și joasă tensiune. Totodată, proiectele includ instalarea de echipamente de telecontrol și protecție.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 17 august 2026, iar contractele care vor fi atribuite în urma procedurii vor avea o durată de 60 de luni de la data semnării, potrivit informațiilor transmise de companie.

Compania precizează că pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor vor fi respectate toate cerințele legale și de reglementare aplicabile în domeniul protecției mediului, precum și standardele relevante aflate în vigoare.

Rețele Electrice România operează o infrastructură de distribuție cu o lungime totală de aproximativ 136.000 de kilometri în Muntenia, inclusiv București, Banat și Dobrogea, acoperind aproximativ o treime din piața locală de distribuție a energiei electrice. În paralel, compania derulează un program de investiții destinat îmbunătățirii calității serviciilor, creșterii siguranței și performanței rețelelor, precum și implementării la nivel local a standardelor de mediu ale grupului PPC.

Infrastructura administrată de Rețele Electrice România cuprinde 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.