România face un pas important spre integrarea în una dintre cele mai influente organizații din domeniul energiei. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți seară că boardul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA) și directorul executiv Fatih Birol au transmis susținerea lor deplină pentru ca România să devină membru al instituției. IEA reunește peste 40 de state și joacă un rol esențial în conturarea politicilor energetice la nivel global.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, ministrul a relatat că întrevederea cu conducerea IEA a confirmat interesul organizației pentru parcursul energetic al României.

„Recunoaştere uriaşă pentru România: în cadrul întâlnirii de astăzi, Fatih Birol şi boardul IEA mi-au transmis susţinerea lor totală pentru aderarea la IEA, organizaţia care reuneşte peste 40 de state şi fixează direcţiile energetice strategice la nivel global. Comunitatea statelor campioni energetici au înţeles un lucru clar: România îşi va dezvolta un mix energetic puternic, prin proiectele pe care le implementăm în nuclear, eolian, hidro, solar şi în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră”, afirmă Bogdan Ivan.

Ministrul subliniază că discuțiile au vizat atât evoluția mixului energetic românesc, cât și proiectele ce urmează să modeleze producția internă în următorul deceniu, inclusiv dezvoltările de pe segmentul gazelor naturale și investițiile în regenerabile.

Bogdan Ivan menționează că șeful IEA a pus în prim-plan rolul hidroenergiei, o componentă majoră a mixului românesc, dar insuficient exploatată la nivel global.

Birol „a reamintit că hidroenergia este gigantul uitat al electricităţii, producând 14% din energia lumii, «mai mult decât nuclearul şi cât energia eoliană şi cea solară la un loc»”.

Acesta a punctat și că, pe fondul digitalizării accelerate, al extinderii industriei data centerelor și al creșterii consumului industrial, importanța hidroenergiei va continua să crească în următorii ani.

Ministrul afirmă că direcția strategică a României trebuie să rămână accelerarea investițiilor deja începute în domeniile-cheie, de la proiectele hidro și nucleare la cele eoliene, solare, pe gaze și în infrastructura energetică critică.

„Odată cu creşterea consumului global şi extinderea centrelor de date, hidroenergia va deveni şi mai importantă. Pentru România, concluzia e simplă: trebuie să finalizăm proiectele energetice începute – în hidro, nuclear, eolian, gaz şi infrastructură – ca să ne întărim poziţia regională”, subliniază Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, aderarea la IEA ar consolida statutul României în sectorul energetic internațional, oferind acces la expertiză, mecanisme de coordonare strategică, analize și rețele de cooperare cu statele membre.

Un eventual statut de membru al IEA ar putea aduce României:

-implicare în stabilirea direcțiilor energetice globale;

-acces la recomandări, analize și standarde internaționale;

-includerea în mecanismele de răspuns coordonat la crize energetice;

-sprijin pentru dezvoltarea pieței și a capacităților de producție;

-vizibilitate crescută în proiectele majore din energie.

România mai are de parcurs pașii procedurali pentru aderare, însă mesajul transmis de boardul IEA reprezintă cel mai puternic semnal de până acum.