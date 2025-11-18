Nicuşor Dan a spus că Fatih Birol i-a transmis formal că România este aşteptată să adere la Agenţia Internaţională de Energie în paralel cu aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Șeful statului a explicat că apartenența la OCDE este condiția pentru intrarea în Agenţia Internaţională de Energie, având în vedere că doar statele membre ale organizației pot solicita acest statut.

„Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după aderarea la OCDE, România să stea şi la masa la care se discută politicile energetice europene şi globale. Doar aşa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră”, mai spune Nicuşor Dan.

Preşedintele a descris Agenţia Internaţională de Energie drept o organizaţie care reuneşte specialişti recunoscuţi în domeniul energiei, iar România ar putea beneficia de expertiza acestora.

El a spus că discuţia cu Fatih Birol a inclus teme legate de securitatea energetică într-un context internaţional dificil, de competitivitatea economiei europene şi de investițiile necesare pentru a reduce costurile energiei pentru populaţie și companii.

Nicuşor Dan a afirmat că Europa şi România pot îmbunătăţi semnificativ situaţia energetică în următorii ani, însă acest lucru depinde de investiţii publice şi private, de decizii politice ferme şi de coordonare la nivel european.

