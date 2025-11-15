Agenția Internațională pentru Energie estimează că solicitarea globală de petrol ar putea ajunge la 113 milioane de barili pe zi până la mijlocul secolului, cu 13% peste nivelul din 2024. Proiecția reprezintă o schimbare drastică față de scenariile anterioare, care vedeau o plafonare a consumului în acest deceniu. IEA notează că această tendință este alimentată în principal de politicile Statelor Unite, care au continuat extinderea producției și consumului de petrol și gaze.

Instituția avertizează că omenirea nu mai poate respecta obiectivul de a menține creșterea temperaturilor globale sub 1,5 grade Celsius față de era preindustrială. Depășirea acestui nivel va avea consecințe severe pentru ecosisteme și pentru viața oamenilor. Raportul subliniază că progresele din ultimii ani au fost anulate de schimbările de politică generate după revenirea la putere a lui Donald Trump.

În timp ce în timpul administrației Biden IEA considera necesară oprirea investițiilor în proiecte noi de petrol, gaze și cărbune, noua conducere americană a respins aceste recomandări. Secretarul pentru Energie al lui Trump, Chris Wright, a catalogat țintele IEA drept „lipsite de sens”. La rândul său, OPEC respinge ideea că s-ar fi depășit „vârful petrolier”, afirmând: „Sperăm că am trecut de vârf în această noțiune greșită de «vârf petrolier»”.

Raportul indică o creștere masivă a investițiilor în gaz natural lichefiat: proiecte de circa 300 de miliarde de metri cubi vor deveni operaționale până în 2030, ceea ce înseamnă o majorare de 50% a ofertei globale. Cererea este amplificată de sectorul tehnologic – în special AI și centrele de date, care consumă cantități enorme de energie. Investițiile în aceste centre ar putea ajunge la 580 de miliarde de dolari în 2025, cu efecte directe asupra cererii de petrol și gaze.

Deși raportul include și o variantă ideală, în care emisiile ar fi reduse la zero până în 2050, IEA admite că acest scenariu nu mai este realizabil în contextul actual. Organizația subliniază că, după două mandate ale lui Donald Trump, lumea nu mai dispune de timpul necesar pentru a inversa traiectoria încălzirii globale. Documentul concluzionează că, în acest moment, nu mai există „vreun scenariu în care această creștere a temperaturii mai poate fi evitată”.