În al treilea trimestru al anului 2025, economia României a înregistrat o contracție ușoară, marcând o scădere de 0,2% a Produsului Intern Brut (PIB) față de trimestrul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Această evoluție survine după o perioadă în care Guvernul a implementat multiple măsuri fiscale și a majorat TVA în luna august, ceea ce a redus ritmul consumului.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, economia a crescut însă cu 1,4%, semn că scăderea trimestrială nu semnalează începutul unei recesiuni. Specialiștii atrag atenția că pentru a fi vorba despre recesiune, PIB-ul ar trebui să înregistreze două trimestre consecutive de scădere.

Analizând evoluția pe primele nouă luni din 2025, economia a înregistrat o creștere de 0,8% față de perioada similară din 2024, pe seria brută, și 1,4% pe seria ajustată sezonier. INS a revizuit și datele pentru primele două trimestre: creșterea din primul trimestru a fost ușor mai mare decât estimările inițiale, cu 0,1%, în timp ce avansul din al doilea trimestru a fost mai modest decât calculul anterior, cu o corecție de -0,2%.

Per ansamblu, economia României continuă să înregistreze creștere anuală, însă provocările fiscale recente au încetinit ritmul expansiunii, indicând necesitatea unei monitorizări atente a evoluției consumului și investițiilor în lunile următoare.

În septembrie 2025, câștigul salarial mediu net în România a urcat cu 4,1% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În termeni lunari, față de august 2025, salariul mediu net a crescut cu 1%, ajungând la 5.443 lei, în timp ce câștigul salarial mediu brut s-a situat la 9.078 lei, în urcare cu 0,8%.

INS precizează că valorile cele mai ridicate ale salariului mediu net s-au înregistrat în sectorul extracției petrolului și gazelor naturale, cu 12.433 lei, și în domeniul serviciilor IT și activităților informatice, cu 12.136 lei. La polul opus, cele mai mici salarii au fost raportate în hoteluri și restaurante (3.383 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.446 lei).