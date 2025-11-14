Peste 97% din veniturile fiscale ale statului provin de la contribuabili care aleg să își îndeplinească obligațiile din proprie inițiativă — o realitate pe care specialiștii în fiscalitate o consideră esențială pentru buna funcționare a sistemului. În acest context, instrumentele digitale precum e-Factura, RO e-Transport sau e-TVA ar trebui privite în primul rând ca sprijin pentru contribuabili, nu ca instrumente punitive.

Doru Dudaș, președintele Comitetului Fiscal al Camerei Consultanților Fiscali și fost vicepreședinte ANAF, a subliniat în cadrul Summitului de Fiscalitate și Tehnologie că marea majoritate a firmelor încearcă să se conformeze, însă au nevoie de claritate și de îndrumare.

Potrivit acestuia, aproape 97,5% din sumele colectate ajung la buget datorită conformării voluntare.

„97,5% din execuția veniturilor fiscale se realizează prin conformare voluntară. Asta înseamnă că majoritatea contribuabililor din România sunt dispuși să plătească voluntar, doar că vor să știe cum trebuie să stabilească impozitele pe care le declară și eventual să îi ajutăm prin niște convenții de plată atunci când au dificultăți financiare să o facă. Dar majoritatea vor. Rolul acestei multitudini de instrumente este să-i și ajutăm să declare și să plătească corect tocmai pentru că 97,5% din ce încasăm vine voluntar de la ei. Hai să încercăm să creștem prin aceste instrumente exact conformarea voluntară și să le folosim în mod țintit, distinct, acolo unde, într-adevăr, există o rea-credință și cred că e mai bine să ne ocupăm de cei care sunt de rea-credință decât de cei pe care îi vedem foarte ușor și ne îndreptăm împotriva lor. De aceea trebuie să îi ajutăm să își îndrepte eventualele erori pe care le au, pentru că toată lumea are erori în ceea ce face”, a spus Dudaș.

Albert Fruth, reprezentant al ANAF în zona de strategie și informatizare, a explicat că sistemul e-TVA a fost creat tocmai pentru a facilita un dialog coerent între autoritate și contribuabil. Platforma compară datele existente în sistem cu cele raportate efectiv de companii și semnalează eventualele discrepanțe înainte de depunerea decontului.

„Dacă trecem la detaliu și mergem către zona asta mai detaliată, o să vedeți că notificarea de conformare și evaluările noastre ne-au permis, în prezent, să evaluăm zona de livrări, acolo unde contribuabilul are, într-adevăr, toate agregatele să fie conform și ar trebui să avem punctajul unu la unu cu ceea ce declară. Și acolo au fost surprize, pe deoparte, generate de factori tehnici, de diverse aplicații care funcționau în paralel la ei și care făceau ca datele să vină în mod plat din două sisteme”, a spus Albert Fruth.

Fruth a precizat că, în practică, multe neconcordanțe identificate la început aveau cauze tehnice — sisteme informatice paralele sau aplicații care generau raportări dublate. Totuși, pe măsură ce procesul s-a rafinat, e-TVA a scos la iveală un lucru îmbucurător: peste 90% dintre firme nu înregistrează nicio diferență în zona de TVA. Acest procent ridicat confirmă un nivel solid de disciplină fiscală și oferă autorității un cadru mai clar pentru a se concentra pe cazurile problematice.

„Acolo, noi am spus întotdeauna că ar fi bine ca aceste chei de verificare pe care le au înainte de a depune decontul și să meargă și să funcționeze, tocmai în ideea de a-și face un punctaj minimal cu ceea ce există în sisteme și pentru a nu fi surprinși, dar e-TVA le-a arătat mai multe fețe ale datelor și noi zicem că am construit un sistem bun care le aduce plus valoare lor, în primul rând. Nu sunt surprinși, sau dacă sunt surprinși, sunt surprinși, să zicem, în mod plăcut pentru că sunt foarte, foarte multe companii care nu înregistrează niciun fel de diferență în zona de TVA. Adică peste 90% din companii nu au diferență în zona de TVA, ceea ce este încurajator pentru noi, ne dă un termen de perspectivă în care putem lucra, să zicem, pe o aliniere perfectă cu datelor”, a declarat el.

Sistemul operează deja lunar pentru aproximativ 260.000 de contribuabili și trimestrial pentru alte 400.000 de firme. De la 1 ianuarie, dialogul digital va fi extins semnificativ, e-TVA urmând să coreleze automat cererile contribuabililor cu datele din deconturile depuse.

Un alt aspect evidențiat de ANAF este faptul că există contribuabili care nu depun decontul de TVA la termen, deși au obligație legală. În primele etape ale e-TVA, autoritatea a constatat situații în care avea datele din sistem, dar nu și declarația obligatorie, ceea ce transforma întregul flux într-un „dialog surd”.

Prin integrarea notificărilor automate, platforma îi informează pe contribuabili atunci când există informații ce trebuie declarate, reducând riscul omisiunilor și întărind disciplina depunerii declarațiilor.