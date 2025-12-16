Salariul mediu anual în Uniunea Europeană este de aproape 40.000 de euro, potrivit Eurostat. Cele mai mari salarii sunt în Europa de Vest și de Nord, iar cele mai mici în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Datele sunt calculate ca și cum toți angajații ar lucra cu normă întreagă, chiar și în țările unde munca part-time este des întâlnită.

Diferențele dintre salarii apar din mai multe motive:

țările mai productive își permit salarii mai mari;

domenii precum IT, finanțe sau industrie avansată plătesc mai bine;

sindicatele puternice ajută angajații să obțină salarii mai mari.

În țările unde sindicatele sunt slabe și șomajul este mare, salariile sunt mai mici, pentru că angajații au mai puțină putere de negociere. Dacă ținem cont de costul vieții (puterea de cumpărare), diferențele dintre țări se mai micșorează:

cel mai mic salariu: Grecia;

cel mai mare salariu: Luxemburg;

diferența dintre extreme scade la de 2,5 ori.

În top rămân Luxemburg, Belgia, Danemarca, Germania și Austria. La finalul clasamentului sunt Grecia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria și Estonia.

Unele țări își schimbă mult poziția:

România urcă de pe locul 22 pe 13 când se ia în calcul costul vieții;

Estonia coboară câteva locuri.

Dacă evoluția din ultimii ani continuă salariul mediu în UE ar putea ajunge la 41.600 euro în 2025; și la 43.400 euro în 2026. Chiar și așa, creșterea salariilor va fi diferită de la o țară la alta.