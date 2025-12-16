Salariul mediu anual în UE este de aproape 40.000 de euro. România urcă pe locul 13 când se ține cont de costul vieții
Salariul mediu anual în Uniunea Europeană este de aproape 40.000 de euro, potrivit Eurostat. Cele mai mari salarii sunt în Europa de Vest și de Nord, iar cele mai mici în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. Datele sunt calculate ca și cum toți angajații ar lucra cu normă întreagă, chiar și în țările unde munca part-time este des întâlnită.
Diferențele dintre salarii apar din mai multe motive:
- țările mai productive își permit salarii mai mari;
- domenii precum IT, finanțe sau industrie avansată plătesc mai bine;
- sindicatele puternice ajută angajații să obțină salarii mai mari.
În țările unde sindicatele sunt slabe și șomajul este mare, salariile sunt mai mici, pentru că angajații au mai puțină putere de negociere. Dacă ținem cont de costul vieții (puterea de cumpărare), diferențele dintre țări se mai micșorează:
- cel mai mic salariu: Grecia;
- cel mai mare salariu: Luxemburg;
- diferența dintre extreme scade la de 2,5 ori.
În top rămân Luxemburg, Belgia, Danemarca, Germania și Austria. La finalul clasamentului sunt Grecia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria și Estonia.
Unele țări își schimbă mult poziția:
- România urcă de pe locul 22 pe 13 când se ia în calcul costul vieții;
- Estonia coboară câteva locuri.
Dacă evoluția din ultimii ani continuă salariul mediu în UE ar putea ajunge la 41.600 euro în 2025; și la 43.400 euro în 2026. Chiar și așa, creșterea salariilor va fi diferită de la o țară la alta.
Salariul minim din România este de aproximativ 500 de euro net, insuficient pentru cheltuielile lunare
Totuși când vine vorba de salariul minim, România este printre ultimele țări din UE. Salariul minim brut este sub 1.000 de euro, alături de Bulgaria și Ungaria. În multe țări din Vest, salariul minim trece de 2.000 de euro.
Diferența se vede clar la banii rămași în mână:
- în Luxemburg, Olanda sau Irlanda: aproximativ 2.000 de euro net pe lună;
- în România: aproximativ 500 de euro net.
Dacă ne uităm la costurile de trai, situația din România este și mai grea. Cheltuielile minime pentru un trai decent depășesc 4.300 de lei pe lună, mai mult decât salariul minim. Asta înseamnă că salariul minim nu acoperă cheltuielile de bază, iar mulți oameni sunt nevoiți să lucreze două joburi sau să fie ajutați de familie.
Experții financiari, citați de Ziare.com, spun că aceste diferențe mari îi împing pe români să plece din țară. România este statul din UE cu cei mai mulți oameni plecați la muncă în străinătate.
