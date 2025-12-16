Prețul aurului a explodat. Ce se va întâmpla în 2026

Performanța remarcabilă a aurului pe parcursul anului 2025 a atras atenția investitorilor, prețul metalului crescând cu 60% de la începutul anului. Această apreciere puternică a fost determinată de o combinație inedită de turbulențe geopolitice, deprecierea dolarului și cererea ridicată de investiții în aur, atât din partea investitorilor instituționali, cât și a celor de retail.

În România, prețul aurului a urcat de la 411 lei pe gram la 8 ianuarie până la 606 lei pe gram la 12 decembrie 2025.

Pentru 2026, factorii care au condus la aceste maxime ar putea evolua diferit, ceea ce ar putea fie să susțină continuarea creșterii istorice, fie să genereze o corecție, în funcție de dinamica economiei și a contextului politic global.

Potrivit raportului Gold Outlook 2026 al World Gold Council, evoluția prețului aurului în 2025 a fost influențată de o piață afectată de multiple presiuni simultane, subliniază analistul eToro, Bogdan Maioreanu.

. „Creșterea riscului geopolitic, slăbirea dolarului american și scăderea ratelor dobânzilor au fost factori care au condus la evoluția prețului aurului. Reducerea costurilor de oportunitate ale deținerii acestui activ fără randament a contribuit și mai mult. Dinamica pozitivă a prețurilor și poziționarea investitorilor, împreună cu aspectele legate de creșterea economică, au fost alți factori importanți. Această structură diversificată de sprijin semnalează o piață care răspunde la forțe fundamentale, mai degrabă decât la excesul speculativ. Băncile centrale au susținut și ele prețul prin achiziții robuste de aur, peste mediile istorice, în timp ce ETF-urile globale de aur au atras intrări de 77 de miliarde de dolari și au acumulat peste 700 de tone de aur”, se arată în analiză.

În 2026, evoluția pieței aurului va fi strâns legată de diferitele scenarii macroeconomice. Conform raportului Gold Outlook 2026, scenariul de bază prevede o creștere globală a PIB-ului stabilă, în jur de 2,7–2,8% în termeni reali, reduceri suplimentare ale ratelor dobânzii de aproximativ 0,75% de către Rezerva Federală a SUA și o posibilă scădere a inflației în SUA. În aceste condiții, prețul aurului ar urma să se mențină în intervalul -5% până la +5% față de nivelurile actuale.

Dacă datele economice vor continua să se deterioreze și piața muncii din SUA se va slăbi mai mult decât se așteaptă, determinând Fed să reducă ratele peste estimările curente, prețul aurului ar putea crește între 5% și 15%, sprijinit de un dolar mai slab și de o aversiune crescută față de risc.

Într-un scenariu mai sever, marcat de o încetinire sincronizată la nivel global și de intensificarea tensiunilor geopolitice, aurul ar putea înregistra creșteri între 15% și 30%, pe măsură ce investitorii caută active sigure. În acest context, cererea de investiții, în special prin ETF-urile pe aur, ar rămâne un factor esențial, compensând slăbiciunea altor segmente ale pieței, precum bijuteriile sau tehnologia.

„Scenariile negative pentru aur sunt legate de o posibilă reflație în SUA (reflația înseamnă o politică aplicată după o perioadă de recesiune și deflație, constând în stimularea cererii, în scopul utilizării forței de muncă și redresării activității economice – n. red.), în care o activitate economică mai puternică decât așteptările ar duce la o nouă creștere a inflației și ar forța Rezerva Federală să mențină sau chiar să crească ratele dobânzilor. În aceste condiții, creșterea randamentelor și întărirea dolarului ar putea crește costul de oportunitate al deținerii de aur, ceea ce ar putea declanșa o corecție de 5% până la 20% față de nivelurile actuale, pe măsură ce investitorii se îndreaptă de la active sigure către active de risc”, se arată în analiză.

Deținerile de ETF-uri pe aur ar putea înregistra retrageri semnificative, pe măsură ce investitorii se vor orienta către acțiuni și alte active cu randamente mai ridicate. Totuși, analiza istorică sugerează că achizițiile oportuniste realizate de consumatori și investitori pe termen lung ar putea oferi un suport temporar, deși costurile de oportunitate mai mari și condițiile negative de piață pot reprezenta obstacole importante.

Raportul Gold Outlook 2026 subliniază două alte variabile cu impact potențial asupra traiectoriei aurului în 2026. În primul rând, cererea băncilor centrale continuă să fie un factor cheie pentru performanța aurului. Rezervele de aur ale țărilor cu piețe emergente, principala sursă de cerere, rămân mult sub nivelurile țărilor dezvoltate, iar intensificarea tensiunilor geopolitice ar putea accelera achizițiile băncilor centrale, oferind astfel un sprijin structural important aurului.

În al doilea rând, fluxurile de aur provenite din reciclare rămân surprinzător de reduse în acest an, în ciuda prețurilor ridicate, deoarece consumatorii preferă să folosească aurul drept garanție pentru împrumuturi, în loc să-l vândă direct.