Evoluția din ultimele luni reprezintă o deviere majoră de la tiparul istoric, deoarece aurul crește simultan cu piețele bursiere, contrar modelelor economice clasice, potrivit avertismentului lansat de Banca Reglementelor Internaționale (BRI).

BRI califică această situație drept „o anomalie nemaiîntâlnită în ultimii 50 de ani”. Aurul, care a atins niveluri record, nu mai urmează modelul clasic de protecție împotriva incertitudinii, ci este atras în aceeași dinamică speculativă ca acțiunile. Datele Bloomberg arată că lingourile au înregistrat o creștere de aproape 20% din luna septembrie.

Raportul BRI indică două cauze principale care alimentează aprecierea aurului: așteptările privind reducerea dobânzilor, care cresc apetitul global pentru risc, și diminuarea temerilor legate de încetinirea economică, ceea ce împinge investitorii spre alternative mai profitabile. În plus, instituția notează că interesul a fost amplificat de relatările „prea optimiste” din presă.

Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât aurul nu a urcat singur. În aceeași perioadă, bursele americane au înregistrat o revenire puternică, în special pe segmentele tehnologic și al inteligenței artificiale, contrazicând astfel modelele economice tradiționale, care arată că aurul tinde să crească atunci când piețele scad.

BRI avertizează că această evoluție creează „o zonă explozivă” și că trendul actual este vulnerabil la prăbușiri bruște. După o perioadă explozivă, corecțiile rapide sunt frecvente, ceea ce sugerează că investitorii trebuie să fie precauți în privința volatilității ridicate și a riscurilor asociate cu aurul în acest moment.

„După o perioadă explozivă, o bulă se sparge de obicei cu o corecție rapidă”, avertizează Banca Reglementelor Internaționale (BRI).

Amintim că Banca Reglementelor Internaționale (BRI), fondată în 1930, este considerată cea mai veche instituție financiară internațională. De la înființare și până în prezent, BRI a îndeplinit roluri esențiale în economia globală, începând cu gestionarea plăților de reparații impuse Germaniei după Primul Război Mondial și continuând cu sprijinirea băncilor centrale pentru menținerea stabilității monetare și financiare.

Pe 17 mai 2020, BRI a sărbătorit 90 de ani de activitate. Rolul și contribuțiile instituției în ultimele cinci decenii (1973-2020) sunt detaliate în lucrarea „Promoting global monetary and financial stability: the Bank for International Settlements after Bretton Woods, 1973-2020”, publicată de Cambridge University Press.