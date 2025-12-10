Uniunea Europeană are în vedere un program de dezvoltare accelerată a infrastructurii energetice care leagă statele membre, pentru a elimina blocajele din rețele și a impulsiona construcția de noi linii electrice. Informațiile provin din documente interne analizate de Reuters, care arată că Bruxelles-ul recunoaște necesitatea unei coordonări mult mai ferme în acest domeniu.

În ultimul deceniu, țările UE au investit masiv în energie regenerabilă la costuri reduse. Totuși, actualizarea și extinderea rețelelor nu au avansat în același ritm, iar consecința este o limitare tot mai frecventă a producției eoliene și solare. Capacitățile sunt oprite pentru a evita supraîncărcarea rețelei, ceea ce duce la pierderi de energie și costuri suplimentare pentru consumatori.

Pentru a rezolva problema, Comisia intenționează să vină cu un plan unitar pentru infrastructura electrică transfrontalieră și să colaboreze cu operatorii de sistem și companiile din domeniu pentru grăbirea implementării proiectelor. Aceste direcții apar în proiectul de propunere ce urmează să fie publicat miercuri.

Un nivel insuficient al investițiilor în infrastructură a menținut prețurile europene la energie la cote superioare față de alte regiuni ale lumii. Conform documentelor, costurile din Europa sunt de două până la trei ori mai mari decât cele din China și Statele Unite, aspect semnalat insistent de industriile europene, care avertizează că facturile ridicate le erodează competitivitatea.

În materialul preliminar, executivul european subliniază că „Dezvoltarea reţelelor poate aduce valoare adăugată reală şi economii de costuri pentru europeni”. Un exemplu inclus în document arată că investiții de 5 miliarde de euro ar putea genera o reducere de 8 miliarde în costurile totale ale sistemului energetic.

Estimările arată că, fără intervenții, Europa ar putea ajunge în 2040 să limiteze până la 310 TWh de producție regenerabilă din cauza constrângerilor din rețea – echivalentul a aproape jumătate din consumul casnic al UE în 2023.

Un al doilea proiect legislativ confirmă că Bruxelles-ul ia în calcul modificări în legislația europeană pentru a scuti anumite proiecte de infrastructură electrică de evaluările de mediu, având în vedere întârzierile de ani de zile provocate de procedurile actuale. De asemenea, proiectele mici de energie regenerabilă și de stocare ar putea fi exceptate complet de la astfel de avize.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a refuzat să comenteze conținutul proiectelor, însă orice schimbare de acest tip ar avea nevoie de aprobarea statelor membre și de votul Parlamentului European.

Propunerea include și termene clare pentru autoritățile naționale în ceea ce privește aprobările necesare proiectelor de rețea. Un exemplu este impunerea unui termen maxim de șase luni pentru avizele necesare instalării stațiilor noi de încărcare pentru vehicule electrice. Dacă autoritățile nu răspund în intervalul stabilit, permisele vor fi acordate automat – o măsură menită să reducă întârzierile semnificative întâlnite în multe state membre.