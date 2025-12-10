Diferențele între tarifele practicate de orașe sunt generate de mai mulți factori. Contează vechimea rețelelor de termoficare, pierderile de agent termic, costurile gazului, structura producției și mai ales capacitatea primăriilor de a susține subvenții consistente din bugetele locale.

În orașele în care subvențiile sunt reduse sau bugetul local este limitat, creșterile de costuri se văd mai rapid și mai puternic în facturile populației.

În plus, menționăm că, începând cu 1 noiembrie 2025 și până la 31 martie 2026, pentru energia termică livrată populației se aplică un TVA de 11%. Măsura se aplică atât pentru locuințe, cât și pentru școli, spitale și alte instituții publice.

În Capitală, prețul facturat către populație pentru o gigacalorie, de la 1 noiembrie 2025, este de 366,94 lei cu TVA inclus. Nivelul este menținut prin subvenții semnificative acordate de Primăria Municipiului București, având în vedere costurile reale mult mai ridicate ale producerii energiei termice.

Pentru un apartament de două camere, cu un consum mediu de aproximativ o gigacalorie pe lună în perioadele de iarnă severă, factura de încălzire se situează în jurul acestui prag lunar, în funcție de temperaturi și de durata perioadelor reci.

Constănțenii racordați la sistemul centralizat vor plăti mai mult pentru încălzire în această iarnă. Consiliul Local a aprobat un tarif de 400 de lei pe gigacalorie, cu 50 de lei mai mare față de sezonul rece anterior, când prețul era de 350 de lei.

Primarul Vergil Chițac a explicat că prețul real al gigacaloriei este considerabil mai mare, însă municipalitatea suportă o parte din creștere. Potrivit calculelor prezentate, un apartament cu două camere, de circa 50 de metri pătrați utili, consumă aproximativ o gigacalorie într-o lună de iarnă grea, ceea ce înseamnă o factură de aproximativ 400 de lei.

Creșterea totală a costului gigacaloriei ar fi fost de aproximativ 100 de lei, ca urmare a modificării TVA-ului și a prețului gazului, însă jumătate din această majorare este acoperită prin subvenții locale, diferența ajungând în final la consumatori.

În Râmnicu Vâlcea, consumatorii CET Govora se confruntă cu o nouă scumpire, a treia din acest an. Furnizorul local a solicitat Consiliului Local aprobarea majorării prețului de la 561,97 lei/Gcal fără TVA la 603,15 lei/Gcal cu TVA inclus, ceea ce înseamnă o creștere de 41,18 lei pe gigacalorie.

Proiectul de hotărâre este deja publicat pe portalul Primăriei Râmnicu Vâlcea și se află în dezbatere publică până la 12 decembrie 2025. Decizia ANRE anexată solicitării arată că prețul energiei termice produse de CET Govora a crescut la 348,70 lei/MWh fără TVA, față de 313,30 lei anterior.

Pentru un apartament mediu, factura lunară în plină iarnă va depăși cu ușurință 600 de lei, în lipsa unor subvenții suplimentare.

La Oradea, Consiliul Local a aprobat la finalul lunii noiembrie noile tarife pentru energia termică. Prețul real al gigacaloriei ajunge la 638 de lei, față de 564 de lei anterior. Chiar dacă Primăria acoperă o parte importantă din cost prin subvenții, factura finală pentru populație crește de la 435 de lei la 498 de lei pe gigacalorie.

Diferența de 63 de lei pe lună poate deveni o povară serioasă pentru familiile cu venituri mici, mai ales în condițiile în care consumul crește în lunile cu temperaturi scăzute.

Municipalitatea estimează că subvenția acordată ajunge în sezonul rece la aproximativ 140 de lei pe gigacalorie.