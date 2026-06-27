Prețul carburanților 27 iunie 2026: Benzina și motorina au stagnat, unde găsim cele mai mici tarife în România

Prețurile la carburanți au rămas aproape neschimbate sâmbătă, 27 iunie 2026, în majoritatea stațiilor de alimentare din București și din țară. După mai multe zile cu creșteri succesive, benzina și motorina au intrat într-o perioadă de stagnare în rețelele mari de benzinării.

În Capitală, cele mai mici tarife sunt afișate în continuare la stațiile Petrom, unde benzina standard costă 8,62 lei pe litru, iar motorina standard este 9,18 lei pe litru.

La nivel național, diferențele de preț rămân vizibile între localități. Cea mai ieftină benzină standard este disponibilă sâmbătă la o stație Petrolium din Reghin, județul Mureș, cu un preț de 8,42 lei pe litru. În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif este de 8,54 lei pe litru la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Șoferii care alimentează în București plătesc în continuare mai mult decât cei care găsesc stații independente sau locale cu tarife mai mici în alte zone ale țării. Diferențele, deși mici la un litru, devin semnificative la un plin complet sau pentru cei care circulă frecvent pe distanțe mari.

Sâmbătă, 27 iunie 2026, prețurile la carburanți au stagnat în majoritatea stațiilor față de ziua precedentă. În Capitală, Petrom oferă cele mai bune tarife pentru carburanții standard, cu benzina la 8,62 lei/litru și motorina la 9,18 lei/litru.

Stațiile Mol afișează benzina standard la 8,63 lei pe litru, ușor mai ieftină decât în ziua anterioară. Rompetrol, OMV, Socar și Lukoil mențin prețul benzinei la 8,68 lei pe litru, fără fluctuații recente.

Diferența dintre cel mai ieftin și cel mai scump preț la benzină în București este de aproximativ 6 bani pe litru, ceea ce înseamnă o diferență de circa 3 lei la un plin de 50 de litri.

Motorina standard are cel mai mic preț în București la stațiile Petrom, unde costă 9,18 lei pe litru. Rompetrol, OMV, Mol, Socar și Lukoil oferă motorina la 9,24 lei pe litru, cu o ușoară scădere recentă în cazul Lukoil.

Diferența de preț pentru motorină între cel mai mic tarif și cel practicat de majoritatea rețelelor mari din Capitală este de 6 bani pe litru, iar motorina rămâne semnificativ mai scumpă decât benzina.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard costă 8,42 lei pe litru la o stație Petrolium din Reghin, Mureș, cu 20 de bani mai puțin decât în București. Prețul minim a crescut cu 15 bani față de ziua precedentă.

Cea mai ieftină motorină standard se găsește în județul Dâmbovița, la Lungulețu, unde litrul costă 8,54 lei, cu 64 de bani mai puțin decât în Capitală. Această diferență poate aduce economii importante pentru șoferii care alimentează frecvent sau cantități mari.

În București, prețurile la carburanți sunt apropiate între marile rețele, însă la nivel național diferențele sunt mai mari, iar stațiile independente pot oferi tarife mai avantajoase.

Șoferii care călătoresc pe distanțe lungi sau fac naveta pot economisi semnificativ dacă aleg stațiile cu prețuri mai mici, mai ales în contextul în care costurile de transport influențează și prețurile altor produse.

Înainte de a alimenta, este recomandat să se verifice prețurile din zonele prin care se va circula, deoarece diferențele pot ajuta la reducerea cheltuielilor lunare pentru carburanți.

Deși prețurile au stagnat în majoritatea benzinăriilor, nivelul general rămâne ridicat, iar șoferii continuă să caute cele mai bune oferte disponibile.