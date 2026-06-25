Prețuri carburanți 25 iunie. Șoferii plătesc mai mult pentru un plin. Benzina și motorina s-au scumpit

SURSA FOTO: Dreamstime - Pompă de benzină la o stație de alimentare cu carburanți

Șoferii plătesc mai mult pentru un plin începând de joi, 25 iunie. Atât benzina, cât și motorina s-au scumpit în toate cele cinci mari orașe monitorizate – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. În unele stații, benzina este mai scumpă cu până la 21 de bani pe litru, în timp ce motorina depășește pragul de 9 lei/litru.

Prețurile carburanților au crescut din nou joi, 25 iunie, potrivit datelor centralizate de platforma peco-online.ro. Scumpirile se regăsesc în toate cele cinci orașe analizate – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În cazul benzinei standard, majorările ajung până la 21 de bani pe litru, în timp ce motorina s-a scumpit cu până la 10 bani. Chiar și cele mai mici prețuri practicate în marile orașe sunt mai mari decât cele afișate cu o zi înainte.

În Capitală, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,58 lei/litru și este afișat în stațiile Mol. Comparativ cu ziua precedentă, prețul este mai mare cu 6 bani.

La Petrom, benzina standard costă 8,62 lei/litru, iar în stațiile OMV, Socar și Lukoil prețul a ajuns la 8,68 lei/litru, după majorări de câte 10 bani.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată la Rompetrol, unde benzina standard se vinde cu 8,73 lei/litru, cu 21 de bani mai mult decât în ziua precedentă.

În ceea ce privește celelalte orașe monitorizate, cel mai mic preț al benzinei este de 8,58 lei/litru în București, Timișoara și Iași. În Cluj-Napoca, prețul minim a urcat la același nivel după o majorare de 9 bani față de ziua precedentă.

Și șoferii care alimentează cu motorină vor plăti mai mult.

În București, cel mai mic preț este de 9,14 lei/litru și este practicat de Mol. Petrom vinde motorina cu 9,18 lei/litru, iar OMV, Rompetrol, Socar și Lukoil afișează un preț de 9,24 lei/litru.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț al motorinei este de 9,09 lei/litru, cu 10 bani peste nivelul din ziua precedentă. În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,14 lei/litru, în creștere cu 6 bani.

La nivel național, cele mai mici prețuri rămân semnificativ sub cele practicate în marile orașe.

Cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată cu 8,27 lei/litru la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș. Acest tarif a rămas neschimbat în ultimele zile.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este de 8,32 lei/litru și este practicat la o stație RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Creșterea prețurilor la pompă vine în contextul unei tendințe de scumpire observate la nivel european.

Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost în luna mai cu 20,7% mai mari în Uniunea Europeană față de aceeași perioadă a anului trecut.

Totodată, România este singurul stat membru în care motorina s-a scumpit în luna mai comparativ cu luna precedentă și se află printre țările care au înregistrat cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la carburanți.

Specialiștii atrag atenția că prețurile afișate la pompă sunt orientative și pot varia în funcție de localitate, stație și momentul actualizării tarifelor, în special în perioadele în care operatorii modifică frecvent prețurile.