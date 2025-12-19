Potrivit Codului civil, părțile comune sunt acele elemente ale unei clădiri care sunt destinate folosinței sau utilității tuturor proprietarilor. Aici intră, printre altele, acoperișul, fațadele, structura de rezistență, subsolul, casa scării, coloanele de apă și canalizare, precum și instalațiile care deservesc mai multe spații.

Articolul 646 din Codul civil prevede că părțile comune nu pot fi folosite exclusiv de un singur proprietar și nu pot fi înstrăinate separat. Această regulă se aplică inclusiv în situația unei case cu mai multe etaje sau apartamente aparținând unor familii diferite, chiar dacă nu există o asociație de proprietari constituită formal.

În aceste situații, actele de proprietate, schițele cadastrale și eventualele convenții între coproprietari joacă un rol important. Legea permite încheierea unor acorduri scrise prin care se stabilesc reguli clare privind întreținerea și împărțirea cheltuielilor, atâta timp cât acestea nu contravin Codului civil.

Lipsa unei înțelegeri nu înseamnă lipsa obligațiilor. Regula de bază rămâne aceeași: ceea ce este comun se repară și se plătește în comun.

Să luăm ca un prim exemplu acoperișul, care este considerat parte comună prin natura sa, deoarece protejează întreaga clădire. Conform articolului 649 din Codul civil, cheltuielile pentru conservarea, întreținerea și repararea părților comune se suportă de toți coproprietarii, proporțional cu cota-parte indiviză deținută.

La blocuri, această cotă este stabilită prin actele de proprietate și evidențele asociației. La o casă cu mai multe familii, cota se calculează de regulă în funcție de suprafața deținută sau de părțile comune menționate în actele de proprietate. Faptul că un apartament este la parter sau că o familie nu locuiește la ultimul etaj nu elimină obligația de plată.

Fațada clădirii este tot parte comună. Legea nu face diferență între fațada din față sau cea din spate, nici între zonele vizibile sau mai puțin vizibile.

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cheltuielile pentru reparații la părțile comune sunt cheltuieli comune și se repartizează tuturor proprietarilor.

Aceeași regulă se aplică și în cazul caselor cu mai multe familii. Chiar dacă deteriorarea tencuielii este mai evidentă într-o anumită zonă, lucrarea privește întreaga clădire și trebuie suportată în comun, proporțional cu cota-parte.

Și în această situație legea oferă mecanisme clare. În cazul blocurilor, asociația de proprietari poate adopta hotărâri în adunarea generală, iar proprietarii sunt obligați să le respecte.

Neplata cheltuielilor comune poate duce la penalități și, în ultimă instanță, la acțiuni în instanță pentru recuperarea sumelor.

În cazul caselor cu mai multe familii, unde nu există asociație, se aplică regulile coproprietății. Proprietarii pot apela la instanță pentru obligarea celui care refuză plata să își respecte obligațiile legale, inclusiv plata cotei-părți din reparații.