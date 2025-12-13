Comisarii Gărzii de Mediu au constatat că pe o suprafață de aproximativ 2 hectare, un excavator, închiriat de primărie de la o firmă privată, încerca să îngroape deșeurile. Drept urmare, Garda de Mediu a aplicat o amendă de 70.000 de lei și a confiscat utilajul implicat.

Primarul comunei Ciumeghiu susține că utilajul nu ascundea gunoaiele, ci pregătea accesul către groapa de gunoi pentru a putea salubriza zona. Edilul a declarat că nu a îngropat nimic cu buldozerul și că va contesta amenda, având filmări și alte probe care să susțină această poziție. Instanța va decide în cele din urmă dacă sancțiunea va fi anulată sau menținută.

„Nu acoperea nimic, noi pregăteam drumul, să avem acces la groapă, să o putem salubriza. Asta am făcut și până acum, n-am îngropat absolut nimic, cu buldozerul nu poți să-ngropi. Amenda, noi, oricum, o vom contesta, noi avem filmări, avem probe”, a declarat Sorin Huple, primar Ciumeghiu.

Comisarii Gărzii de Mediu au subliniat că dronele dotate cu camere cu infraroșu, capabile să filmeze și pe timp de noapte, vor fi utilizate tot mai frecvent pentru monitorizarea mediului și identificarea neregulilor privind gestionarea deșeurilor.

„După ce am ridicat drona, nu după mult timp, am și descoperit o suprafață de cca 2 ha și, în același timp, pe zonă, un excavator care încerca să ascundă, să îngroape aceste deșeuri”, a declarat Alin Sălăjan, comisar Garda de Mediu Bihor.

Amintim că Primăria municipiului Hunedoara a demarat instalarea unor camere video de supraveghere în zonele unde au fost identificate frecvent nereguli privind depozitarea deșeurilor. Această măsură vine ca răspuns la numeroasele situații în care persoane fizice aruncă la întâmplare gunoi menajer sau abandonează mobilier uzat, moloz, aparate electrocasnice și alte tipuri de deșeuri în locuri nepermise.

Monitorizarea va fi realizată prin dispeceratul Poliției Locale, care va identifica persoanele responsabile și va aplica sancțiuni, care pot ajunge până la 30.000 de lei. Primele șase puncte de colectare supravegheate video sunt situate pe străzile Zambilelor, Ștrandului, Trandafirilor (zona „Capra Neagră”), Cocsarilor, Piața Obor (str. Ștefan cel Mare) și Cerbului.

„Vom monta camere video, mai întâi, la toate punctele de colectare a deşeurilor menajere unde întâmpinăm des probleme din cauza persoanelor care nu depozitează deşeurile aşa cum trebuie. Apoi vom extinde sistemul şi la alte puncte de colectare. Aceste zone vor fi monitorizate permanent în dispeceratul Poliţiei Locale şi se vor face toate demersurile posibile pentru a se identifica şi amenda persoanele responsabile de gunoaiele depozitate necorespunzător. Dacă tot 'vrem o ţară ca afară', aplicăm şi amenzi! Iar amenzile sunt foarte mari, pot ajunge şi la 30.000 de lei pentru persoanele fizice", a transmis primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, pe pagina de socializare a Primăriei.

Primăria Hunedoara precizează că sistemul de supraveghere va fi extins în perioada următoare și în alte zone cu probleme, inclusiv pe străzile Independenței, Mureșului, Batiz, Alexandru Vlahuță, Theodor Aman și Aleea Oțelarilor. Camerele video vor monitoriza permanent punctele de colectare prin intermediul dispeceratului Poliției Locale, iar autoritățile vor face toate demersurile necesare pentru identificarea și sancționarea persoanelor care depozitează necorespunzător deșeurile.

Amenzile pentru nerespectarea regulilor privind depozitarea deșeurilor pot ajunge la sume semnificative, de până la 30.000 de lei pentru persoanele fizice. Primăria municipiului Hunedoara subliniază că măsura urmărește asigurarea unui mediu curat și menținerea ordinii în zonele de colectare a deșeurilor menajere.