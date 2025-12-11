Decizia vine în urma numeroaselor situații în care persoane fizice lasă la întâmplare gunoiul menajer sau abandonează mobilier uzat, moloz, aparate electrocasnice și alte tipuri de deșeuri care nu au ce căuta în aceste puncte. Monitorizarea este realizată prin dispeceratul Poliției Locale, care va identifica persoanele responsabile și va aplica sancțiuni ce pot ajunge până la 30.000 de lei.

Primele șase puncte supravegheate video sunt cele de pe străzile Zambilelor, Ștrandului, Trandafirilor (zona „Capra Neagră”), Cocsarilor, Piața Obor (str. Ștefan cel Mare) și Cerbului. În perioada următoare, sistemul va fi extins și în alte zone cu probleme, inclusiv pe străzile Independenței, Mureșului, Batiz, Alexandru Vlahuță, Theodor Aman și Aleea Oțelarilor.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, a oferit mai multe informații într-un mesaj publicat pe pagina de socializare a Primăriei Hunedoara.

„Vom monta camere video, mai întâi, la toate punctele de colectare a deşeurilor menajere unde întâmpinăm des probleme din cauza persoanelor care nu depozitează deşeurile aşa cum trebuie. Apoi vom extinde sistemul şi la alte puncte de colectare. Aceste zone vor fi monitorizate permanent în dispeceratul Poliţiei Locale şi se vor face toate demersurile posibile pentru a se identifica şi amenda persoanele responsabile de gunoaiele depozitate necorespunzător. Dacă tot ‘vrem o ţară ca afară’, aplicăm şi amenzi! Iar amenzile sunt foarte mari, pot ajunge şi la 30.000 de lei pentru persoanele fizice”, a transmis primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, pe pagina de socializare a Primăriei.

Autoritățile locale consideră că aceste măsuri sunt necesare pentru menținerea curățeniei și pentru descurajarea comportamentelor iresponsabile legate de depozitarea gunoiului. Scopul este disciplinarea celor care nu respectă regulile și asigurarea unui mediu urban civilizat pentru toți locuitorii municipiului Hunedoara.

„Mai precis, camerele video supraveghează punctele de colectare de pe străzile Zambilelor, Ştrandului, Trandafirilor (zona „Capra Neagră”), Cocsarilor, Piaţa Obor (str. Ştefan cel Mare) şi Cerbului. În viitorul apropiat se va aplica monitorizare video şi la alte puncte de colectare în care întâmpinăm aceleaşi probleme de pe străzile Independenţei, Mureşului, Batiz, Alexandru Vlahuţă, Theodor Aman şi Aleea Oţelarilor”, menţionează Primăria Hunedoara.

