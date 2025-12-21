Sistemele smart pentru gestionarea consumului de energie (care includ, de obicei, termostate inteligente, prize și iluminat smart, senzori de prezență și temperatură, monitorizare în timp real a consumului și control automat prin aplicații sau asistenți vocali) pot aduce economii de până la 30% la factura de energie, în funcție de nivelul de automatizare, izolația locuinței și comportamentul utilizatorilor.

Controlul consumului și economiile la factură sunt principalele beneficii ale utilizării sistemelor smart, consideră participanții la studiu, jumătate dintre cei intervievați – 50,6%, indicând controlul mai bun al consumului, iar 33,8% menționând economiile la factură. Alte avantaje, dar cu ponderi mai mici, includ confortul sporit (8,1%) și siguranța (7,5%).

Chiar dacă se conturează clar un interes crescut în ceea ce privește adoptarea tehnologiei smart, 67% dintre români consideră costul ca fiind principala barieră în achiziția unui sistem inteligent de management al energiei. Lipsa de informare (18,6%) și complexitatea percepută (8,5%) sunt alte obstacole semnificative indicate de participanții la studiu.

În ceea ce privește bugetele potențiale pentru asemenea investiții: cei mai mulți respondenți estimează sume situate sub 500 euro (38,4%) sau între 500–1.000 euro (33,3%) pentru un sistem complet. Doar 15,8% sunt dispuși să investească între 1.000 și 2.000 de euro, în vreme ce 12,5% ar scoate din buzunar peste 2.000 de euro.

Funcțiile esențiale ale unui sistem smart

Peste jumătate dintre participanți (51,5%) consideră că monitorizarea consumului este funcția esențială a unui sistem smart, urmată de controlul de la distanță (20,3%), automatizarea (16,1%) și integrarea cu panouri solare și baterii (12,1%).

Studiul relevă diferențe semnificative între mediul urban și rural în ceea ce privește beneficiul principal în cazul utilizării sistemelor smart de gestionare a energiei: cei din mediul urban pun accent pe confort, control și economii, în timp ce respondenții din mediul rural prioritizează siguranța și economiile la factură. De asemenea, în proporție majoritară (69,7%) respondenții din mediul urban sunt dispuși să investească între 500 și 1.000 euro, comparativ cu cei din mediul rural (38,4%) care preferă bugete sub 500 euro.

Concluzie

Adoptarea sistemelor smart pentru gestionarea energiei este o tendință în creștere în România, impulsionată de dorința de control și economii. Totuși, costul rămâne principala barieră, iar diferențele de percepție între mediul urban și rural, precum și între generații, indică nevoia de soluții personalizate și campanii de informare. Tehnologia smart nu este doar un trend, ci o direcție clară pentru eficiență și sustenabilitate.