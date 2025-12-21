Viteza și agilitatea, cheia succesului companiilor tehnologice în 2026
În 2026, ritmul rapid de inovare prin inteligență artificială va fi principalul factor care va diferenția câștigătorii de restul pieței. Companiile care prioritizează adoptarea și scalarea AI, menținând totodată interoperabilitatea și guvernanța, vor fi cele mai bine poziționate pentru a valorifica avantajele competitive și pentru a profita de scenariile în care „câștigătorul ia partea leului”.
James Brundage, lider EY Global and Americas Technology Sector, a declarat: „În această etapă de hiper-accelerare a inteligenței artificiale, liderii pot câștiga prin adoptarea de măsuri concrete, prin asocieri profitabile și achiziții cu efect cumulativ, care să le asigure acces la date și capacități suplimentare, prin creșterea autonomiei implicite, pregătind în paralel sisteme apte pentru interoperabilitate bazată pe agenți autonomi și utilizarea inteligenței artificiale în mediul fizic. Iar acest lucru nu se limitează la partea comercială. Companiile din sectorul tehnologic trebuie să transforme funcția financiară într-un motor al rentabilității investițiilor prin operațiuni financiare asistate de IA, prin care această tehnologie ajută la surmontarea unor provocări legate de procese, de la ofertare la încasare și creează noi niveluri de interoperabilitate, permițând companiilor să colaboreze mai eficient și să producă valoare la nivelul tuturor platformelor și ecosistemelor”.
Rezumat 2026: Inteligența artificială responsabilă, viteză și scalare
Anul 2026 marchează tranziția companiilor tehnologice de la experimentare la maturitate operațională și reziliență, prin adoptarea responsabilă a inteligenței artificiale, accelerarea ritmului și extinderea scalării. Deși provocările rămân – de la consumul ridicat de energie și aspectele juridice, până la așteptările nerealiste privind AI – amploarea și ritmul oportunităților continuă să crească. Companiile care implementează strategii native AI, adoptă guvernanță transformatoare și își regândesc modelele de business se vor impune ca lideri în următoarea eră a tehnologiei.
Analiza EY a identificat următoarele zece oportunități pe care companiile de tehnologie le pot valorifica în 2026:
- Scalarea mai rapidă prin tranzacții M&A și asocieri de tip joint venture pentru a profita de apariția acestei etape de hiperviteză în utilizarea inteligenței artificiale
- Proiectarea unor sisteme apte pentru interoperabilitate bazată pe agenți autonomi și utilizarea inteligenței artificiale în mediul fizic
- Abilitarea unor lideri funcționali care să operaționalizeze aplicații sigure și fiabile de IA, în special în contextul în care se maturizează și se scalează implementările
- Regândirea strategiei comerciale pentru era agenților autonomi
- Sporirea flexibilității în selectarea modelelor
- Redefinirea autonomiei implicite și adoptarea unei strategii de resurse umane fără frontiere
- Utilizarea unor specialiști tehnici integrați pentru a gestiona complexitatea platformelor bazate pe inteligența artificială
- Regândirea strategiei fiscale pentru infrastructura digitală și era inteligenței artificiale
- Instituirea operațiunilor financiare asistate de inteligența artificială pentru a transforma funcția financiară în motorul rentabilității investițiilor
- Redefinirea securității la nivel de întreprindere pentru contracararea amenințărilor generate de inteligența artificială, a celor legate de furtul identității și a amenințărilor venind de la actori statali.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.