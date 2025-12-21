În 2026, ritmul rapid de inovare prin inteligență artificială va fi principalul factor care va diferenția câștigătorii de restul pieței. Companiile care prioritizează adoptarea și scalarea AI, menținând totodată interoperabilitatea și guvernanța, vor fi cele mai bine poziționate pentru a valorifica avantajele competitive și pentru a profita de scenariile în care „câștigătorul ia partea leului”.

James Brundage, lider EY Global and Americas Technology Sector, a declarat: „În această etapă de hiper-accelerare a inteligenței artificiale, liderii pot câștiga prin adoptarea de măsuri concrete, prin asocieri profitabile și achiziții cu efect cumulativ, care să le asigure acces la date și capacități suplimentare, prin creșterea autonomiei implicite, pregătind în paralel sisteme apte pentru interoperabilitate bazată pe agenți autonomi și utilizarea inteligenței artificiale în mediul fizic. Iar acest lucru nu se limitează la partea comercială. Companiile din sectorul tehnologic trebuie să transforme funcția financiară într-un motor al rentabilității investițiilor prin operațiuni financiare asistate de IA, prin care această tehnologie ajută la surmontarea unor provocări legate de procese, de la ofertare la încasare și creează noi niveluri de interoperabilitate, permițând companiilor să colaboreze mai eficient și să producă valoare la nivelul tuturor platformelor și ecosistemelor”.

Anul 2026 marchează tranziția companiilor tehnologice de la experimentare la maturitate operațională și reziliență, prin adoptarea responsabilă a inteligenței artificiale, accelerarea ritmului și extinderea scalării. Deși provocările rămân – de la consumul ridicat de energie și aspectele juridice, până la așteptările nerealiste privind AI – amploarea și ritmul oportunităților continuă să crească. Companiile care implementează strategii native AI, adoptă guvernanță transformatoare și își regândesc modelele de business se vor impune ca lideri în următoarea eră a tehnologiei.

Analiza EY a identificat următoarele zece oportunități pe care companiile de tehnologie le pot valorifica în 2026: