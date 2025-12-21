Inteligența artificială este din ce în ce mai folosită pentru sarcini academice, de la redactarea eseelor până la analizarea datelor complexe. La începutul acestui an, Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) a publicat un studiu care arată că persoanele care au folosit ChatGPT pentru a scrie eseuri au prezentat o activitate mai scăzută în rețelele cerebrale asociate procesării cognitive în timpul exercițiului.

Studiul a inclus 54 de participanți recrutați de la MIT și universități din apropiere, iar activitatea lor cerebrală a fost monitorizată prin electroencefalografie (EEG), care implică plasarea de electrozi pe scalp pentru a detecta semnalele electrice ale creierului. Cercetătorii au analizat modul în care utilizarea AI pentru rezumarea întrebărilor din eseuri, căutarea de surse și corectarea stilului influențează activitatea cognitivă.

Rezultatele indică faptul că persoanele care au apelat la AI pentru generarea de idei și elaborarea textului nu au putut cita la fel de ușor sursele din lucrările lor comparativ cu cei care au lucrat independent. Cercetătorii au subliniat „importanța urgentă de a explora o posibilă scădere a abilităților de învățare”.

Un studiu realizat de Universitatea Carnegie Mellon în colaborare cu Microsoft, care operează Copilot, a analizat modul în care inteligența artificială influențează abilitățile de rezolvare a problemelor în mediul profesional. Cercetătorii au chestionat 319 angajați care foloseau AI cel puțin o dată pe săptămână, verificând aproximativ 900 de exemple de sarcini, de la analiza datelor la verificarea conformității unor documente.

Concluzia studiului a fost că o încredere mai mare în capacitatea AI de a îndeplini sarcinile se corelează cu un efort redus de gândire critică. Deși aceste instrumente pot crește eficiența angajaților, ele pot reduce implicarea activă în sarcini și pot duce la dependență pe termen lung, afectând capacitatea de a rezolva probleme independent.

Un sondaj efectuat în Marea Britanie și publicat de Oxford University Press a indicat că șase din zece elevi consideră că inteligența artificială le-a afectat abilitățile legate de temele școlare. Totuși, rezultatele nu sunt complet negative. Dr. Alexandra Tomescu, specialistă în AI generativă la OUP, explică:

„Cercetările noastre arată că nouă din zece elevi spun că AI i-a ajutat să dezvolte cel puțin o abilitate legată de școală, fie că este vorba de rezolvarea problemelor, creativitate sau revizuire. Dar, în același timp, aproximativ un sfert afirmă că utilizarea inteligenței artificiale le-a facilitat prea mult munca… Deci, este o imagine destul de nuanțată”.

Aceasta subliniază nevoia unor ghiduri clare pentru folosirea AI în educație, astfel încât elevii să beneficieze de avantajele tehnologiei fără a-și diminua învățarea activă. ChatGPT, cu peste 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, a lansat recent 100 de instrucțiuni pentru elevi, menite să maximizeze eficiența utilizării sale.

Profesorul Wayne Holmes de la University College London avertizează că nu există suficiente dovezi independente privind eficacitatea AI în educație și siguranța sa:

„În prezent, nu există dovezi independente la scară largă cu privire la eficacitatea acestor instrumente în educație, la siguranța lor sau chiar la ideea că au un impact pozitiv”.

El citează cazuri din domeniul medical, unde radiologii care foloseau instrumente AI pentru interpretarea radiografiilor au observat că performanța lor poate fi afectată negativ, în ciuda rezultatelor mai bune în anumite situații. Un studiu Harvard Medical School a evidențiat că AI poate îmbunătăți performanța unor medici, dar poate afecta capacitatea altora de a interpreta corect datele, sugerând că interacțiunea umană cu AI trebuie în continuare investigată.

Jayna Devani, de la OpenAI, recomandă utilizarea AI ca tutor, nu ca instrument care externalizează munca:

„Dacă ai o prezentare de susținut și… este miezul nopții, nu o să-i trimiți un e-mail tutorului tău universitar să-i ceri ajutorul. Cred că ChatGPT are cu adevărat potențialul de a accelera învățarea atunci când este utilizat în mod țintit”.

Profesorul Holmes subliniază importanța conștientizării modului în care AI funcționează și a verificării rezultatelor: