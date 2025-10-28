Kelemen Hunor a subliniat că aducerea disputelor din campania electorală în interiorul Coaliţiei de guvernare ar reprezenta o greşeală, întrucât ar putea genera tensiuni şi pierderi politice pentru partidele implicate.

Acesta a fost întrebat despre competiţia pentru Primăria Bucureşti şi despre posibilitatea ca această confruntare să afecteze relaţiile din coalitia de Guvernare. El a explicat că existenţa mai multor candidaţi din cadrul acestor partide ar putea diminua şansele fiecăruia şi ar putea conduce la un rezultat nefavorabil pentru toate formaţiunile implicate. Potrivit acestuia, în competiţie vor fi trei candidaţi, iar riscul ca niciunul dintre aceştia să nu reuşească să câştige creşte dacă nu vor manifesta prudenţă şi înţelepciune în campanie.

Liderul UDMR a afirmat că deşi Bucureştiul este capitala ţării, iar ceea ce se întâmplă acolo are ecou la nivel naţional, competiţia pentru Primăria Generală trebuie păstrată la nivel local. Kelemen Hunor a avertizat că ar fi o greşeală ca disputele dintre candidaţi să fie transferate în cadrul Coaliţiei, atrăgând atenţia că vor exista, inevitabil, momente dificile pe parcursul campaniei. El a subliniat că, dacă între candidaţii partidelor de guvernare se vor isca conflicte puternice, riscul ca niciunul să nu obţină victoria va creşte semnificativ.

„Vor fi trei competitori, sigur. Eu cred că tot ce se întâmplă în Bucureşti, în această competiţie, noi nu trebuie să ridicăm la nivel naţional, la nivel de coaliţie. Trebuie păstrat la nivel local. E adevărat că Bucureştiul e capitala ţării. Acolo ce se întâmplă se simte şi la nivel naţional, dar ar fi o greşeală mare să aducem în fiecare săptămână disputele din campania pentru primăria generală a Capitalei în coaliţie. Dar nu vom putea spune că nu vor fi astfel de momente grele, fiindcă sunt trei candidaţi sau vor fi trei candidati anunţaţi. Şi riscul să nu iasă niciunul din candidaţii coaliţiei creşte. Mai ales dacă ei nu vor avea înţelepciunea să nu intre în conflict foarte, foarte dur între ei”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

De asemenea, Kelemen Hunor a atras atenţia asupra pericolului unui blocaj politic la nivel naţional în cazul în care tensiunile din campania pentru Primăria Capitalei s-ar amplifica şi ar fi preluate de partidele din Coaliţie. El a menţionat că Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă sunt deja competitori şi că este esenţial ca această confruntare să rămână strict la nivelul Bucureştiului pentru a nu afecta funcţionarea guvernării.

„La nivel naţional dacă intră în conflicte, atunci chiar punem ţara într-un blocaj şi mai mare. Ei sunt competitori deja, Băluţă, Ciucu şi Drulă. Sunt competitori, dar trebuie să păstrăm această competiţie doar la nivel de Bucureşti”, a mai spus Hunor.

Alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti vor avea loc pe 7 decembrie. Candidaţii anunţaţi sunt Daniel Băluţă, din partea PSD Bucureşti, Ciprian Ciucu, susţinut de PNL, şi Cătălin Drulă, care va reprezenta USR în competiţia electorală.

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii și alegătorii din mai multe localități din România sunt chemați la urne pentru alegeri locale parțiale. Aceste scrutinuri nu fac parte din calendarul electoral obișnuit, fiind organizate doar atunci când o funcție publică devine vacantă înainte de finalul mandatului. Situațiile în care se ajunge la astfel de alegeri pot include demisia, decesul, condamnarea, constatarea unei incompatibilități sau retragerea mandatului unui ales local.

Alegerile locale parțiale reprezintă un tip special de scrutin, organizat în afara ciclului electoral normal, pentru a asigura continuitatea în conducerea autorităților locale. Guvernul stabilește, prin hotărâre, o dată specifică pentru organizarea acestora, astfel încât localitatea rămasă fără primar sau președinte de consiliu județean să aibă din nou un reprezentant ales.

Conform deciziei adoptate în octombrie 2025, ziua de 7 decembrie a fost stabilită pentru organizarea alegerilor locale parțiale atât în București, pentru funcția de Primar General, cât și în alte localități din țară unde funcțiile de primar au rămas vacante.

Spre deosebire de alegerile generale, procedura pentru cele parțiale este mai rapidă. Campania electorală are o durată mai scurtă, iar procesul de votare se aplică doar în circumscripțiile unde funcțiile trebuie completate.

Data de 7 decembrie 2025 a fost stabilită oficial pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru trei tipuri de funcții: președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și primarii din mai multe localități ale țării.

Începând cu 11 noiembrie 2025, se deschide perioada de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de primar în 12 localități. Din 12 noiembrie, se pot depune candidaturile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru cea de primar general al municipiului București.

Alegerile parțiale vor avea loc în mai multe localități din România: comuna Remetea din județul Bihor, comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani, comuna Marga din județul Caraș-Severin, comunele Dobromir și Lumina din județul Constanța, orașul Găești din județul Dâmbovița, comuna Sopot din județul Dolj, comuna Valea Ciorii din județul Ialomița, comuna Vânători din județul Iași, comunele Poienile de sub Munte și Șieu din județul Maramureș, precum și comuna Cârța din județul Sibiu.

Mandatele care vor fi obținute în urma acestor alegeri locale parțiale nu vor fi pentru patru ani întregi, ci doar până la finalul ciclului electoral actual. Astfel, persoanele alese pe 7 decembrie 2025 vor ocupa funcțiile respective până la organizarea alegerilor locale generale din 2028.

În anul 2028 vor avea loc alegeri locale în toată țara, pentru toate funcțiile alese la nivel local – primari, consilii locale, consilii județene și președinți de consilii județene. În acel moment, toți aleșii locali vor începe un nou mandat complet, conform ciclului electoral obișnuit.