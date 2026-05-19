Întrebat la Digi24 despre acuzațiile lansate de PSD privind un posibil „trafic de influență” în legătură cu programul SAFE, liderul UDMR a declarat că nu cunoaște detalii despre situația invocată de social-democrați.

Acesta a precizat că nu a văzut contractul de consultanță și că subiectul nu a fost discutat în detaliu nici în cadrul fostei coaliții de guvernare, nici în Comisiile reunite de apărare.

„Nu cunosc despre ce este vorba, am văzut şi eu această declaraţie, acest comunicat, dar nu am amănunte. Eu nu am văzut acel contract de consultanţă, nu am auzit. (…) Noi nu am discutat aceste aspecte foarte detaliate în coaliţie, când mai era coaliţia, doar aşa, în mare. În Comisiile reunite de apărare, unde sunt şi eu membru, această problemă nu a fost ridicată de nimeni, când noi am discutat anexele pentru Ministerul Apărării, pentru Ministerul de Interne, pentru SRI, pentru SPP, deci acele investiţii mari din SAFE care trebuiau aprobate în Comisiile de apărare. Această problemă nu a apărut în niciun fel şi nu pot comenta, nu am cunoştinţă de aceasta”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a susținut că tema programului SAFE trebuie abordată din perspectiva securității naționale și a dezvoltării industriei de apărare, nu ca instrument de atac politic.

Acesta a atras atenția asupra vulnerabilităților României și ale Europei în domeniul industriei de apărare și a subliniat că miza principală este atragerea producției militare în România.

„Eu cred că e un subiect care trebuie luat în serios, dar nu trebuie politizat, fiindcă, până la urmă, e un program european şi, din acest punct de vedere, România face tot ce poate în acest moment să facă, fiindcă noi nu avem o industrie foarte bună, foarte dezvoltată, foarte sofisticată, foarte tehnologizată în domeniul apărării. Oricum, vom cumpăra, dar trebuie să aducem producţia în România şi asta era miza, să reuşim până la sfârşitul lunii mai să avem acele contracte prin care aducem în România producţiile şi offset-ul să fie funcţional în România, pe termen mediu, pe termen lung, să nu fim doar cumpărători de armament, cumpărători de muniţie, să avem şi tehnologie, să avem şi locuri de muncă. Şi acesta era scopul. Deci nu trebuie politizat acest program, fiindcă e vorba de apărarea ţării, până la urmă, imediat, pe termen mediu, pe termen lung. Şi suntem extrem de descoperiţi, trebuie să recunoaştem acest lucru în acest moment, nu numai noi, toată Europa. Dar noi suntem la periferie, noi suntem cei mai vulnerabili. Suntem la graniţa Uniunii şi la graniţa Alianţei Nord-Atlantice. Suntem în această zonă, de la Marea Neagră până în Marea Baltică. Şi de aceea eu cred că orice politizare sau suprapolitizare a acestui subiect nu ne ajută, dincolo de aceste conflicte în interiorul fostei coaliţii”, a transmis Kelemen Hunor.

SAFE – Security Action for Europe – reprezintă un instrument european destinat consolidării capacităților de apărare și sprijinirii investițiilor militare în statele membre.

Programul urmărește:

modernizarea echipamentelor militare;

dezvoltarea industriei de apărare;

creșterea capacităților de producție în Europa;

reducerea dependenței de furnizori externi;

consolidarea securității europene.

Pentru România, miza principală este atragerea producției și tehnologiei militare în țară, astfel încât statul să nu rămână doar un cumpărător de armament.

Reacția lui Kelemen Hunor vine după ce PSD a acuzat existența unui „trafic de influență scandalos” în biroul premierului interimar Ilie Bolojan.

Social-democrații susțin că ar fi existat o presupusă înțelegere între Guvernul României și un furnizor privat german de echipamente militare pentru accesarea fondurilor europene destinate Armatei Române prin SAFE.

„PSD denunţă traficul de influenţă scandalos realizat în biroul premierului demis, Ilie Bolojan, pentru realizarea unei înţelegeri secrete între Guvernul României şi un furnizor privat german de echipamente militare, ce vizează fondurile garantate din bani europeni şi care sunt disponibile pentru înzestrarea Armatei Române, în cadrul instrumentului financiar Security Action for Europe (SAFE). Având în vedere că împrumuturile angajate de România prin programul SAFE vor fi rambursate din taxele şi impozitele colectate la bugetul de stat, premierul demis, Ilie Bolojan, are obligaţia legală şi politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părţi aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanţă Guvernului României, iar pe de altă parte a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte speţe juridice”, se preciza în comunicatul PSD.

În declarațiile sale, Kelemen Hunor a insistat asupra poziției strategice a României în actualul context geopolitic.

Liderul UDMR a afirmat că statele aflate pe flancul estic al NATO sunt printre cele mai vulnerabile din Europa și au nevoie de investiții accelerate în apărare.

Acesta a subliniat că:

Europa are probleme în industria de apărare;

România are nevoie de tehnologie militară modernă;

producția trebuie mutată parțial în țară;

securitatea regională a devenit o prioritate.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a accelerat programele de sprijin pentru industria de apărare, pe fondul:

războiului din Ucraina;

tensiunilor geopolitice;

problemelor privind stocurile de muniție;

dependenței de importuri;

nevoii de modernizare militară.

Mai multe state europene încearcă în prezent să atragă:

fabrici de armament;

investiții în tehnologie militară;

producție de muniție;

proiecte industriale comune.

România încearcă, la rândul său, să obțină investiții și transfer de tehnologie prin programele europene dedicate apărării.