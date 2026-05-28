Transferul ELCEN la Primăria Capitalei, analizat de Guvern. Bucureștiul ar putea prelua controlul complet al termoficării

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan analizează transferul ELCEN către Primăria Capitalei, într-un proiect care poate schimba radical sistemul de termoficare din București. Memorandumul aflat pe agenda Executivului prevede trecerea producătorului de energie termică sub controlul administrației locale, într-un moment în care Termoenergetica are datorii de peste 1,6 miliarde de lei către ELCEN, iar infrastructura de încălzire a Capitalei se confruntă cu probleme majore de eficiență și investiții. Autoritățile susțin că integrarea producției și distribuției de energie termică ar putea reduce blocajele financiare și ar crește securitatea energetică pentru sute de mii de bucureșteni conectați la sistemul centralizat de încălzire.

Guvernul interimar al României analizează un proiect de memorandum care vizează transferul acțiunilor deținute de stat la ELCEN către Municipiul București. Măsura ar putea marca una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în domeniul energiei termice și al serviciilor publice urbane din Capitală.

„Aștept această evaluare, primele estimări arată 200 de milioane de euro, dar urmează să vedem cât vor fi în urma raportului final. În momentul de față pachetul majoritar acolo este situat în jur de 200 de milioane de euro. În ceea ce privește creanțele, trebuie să încaseze ELCEN de la Termoenergetica 1,4 miliarde de lei de lei, aproape 300 de milioane de euro”, declara Bogdan Ivan acum aproximatic cinci luni.

Documentul se află pe agenda executivului condus interimar de premierul Ilie Bolojan și prevede, în esență, acordul de principiu pentru inițierea procedurilor de transfer al pachetului majoritar de acțiuni.

Propunerea guvernamentală are ca obiectiv integrarea producției și distribuției de energie termică la nivelul Capitalei. În prezent, Termoenergetica gestionează distribuția agentului termic, în timp ce ELCEN produce energia în cele patru mari centrale electrice și termice din București.

Separarea celor două componente este considerată de inițiatori una dintre cauzele principale ale disfuncționalităților din sistem, inclusiv întârzierile la plată, acumularea de datorii și lipsa unei strategii unitare de investiții.

Un element central al discuțiilor îl reprezintă dezechilibrele financiare dintre cele două companii. Termoenergetica are obligații restante semnificative către ELCEN, estimate la peste 1,6 miliarde de lei.

Aceste datorii au generat presiuni constante asupra bugetului local al Bucureștiului, care a fost nevoit în ultimii ani să susțină masiv atât sistemul de termoficare, cât și transportul public.

Situația financiară tensionată este considerată un factor de risc pentru stabilitatea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Ideea trecerii ELCEN în subordinea administrației locale nu este nouă. Discuțiile au fost reluate în contextul unei evaluări a valorii companiei și a nevoii de reorganizare a sistemului de termoficare.

Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a estimat anterior că valoarea pachetului majoritar ar putea fi în jur de 200 de milioane de euro, pe baza unor analize preliminare.

În același timp, Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, a demarat măsuri de audit și optimizare a companiilor municipale pentru reducerea pierderilor și creșterea eficienței operaționale.

Potrivit proiectului de memorandum, integrarea ELCEN în structura administrației locale ar permite:

coordonarea unitară a producției și distribuției de energie termică

reducerea blocajelor financiare dintre operatori

creșterea eficienței investițiilor în infrastructură

consolidarea securității energetice la nivel local

Documentul subliniază că alimentarea cu energie termică este un serviciu public esențial, cu impact direct asupra a sute de mii de locuințe din București, ceea ce îi conferă și o dimensiune de interes public major.

ELCEN este principalul producător de energie termică din România și furnizează o mare parte din agentul termic necesar Capitalei, prin centralele sale de la CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu.

Pe de altă parte, Termoenergetica operează rețeaua de transport și distribuție a agentului termic, administrând mii de kilometri de conducte și sute de puncte termice.

Separarea acestor două componente este considerată de autorități o sursă structurală de ineficiență, mai ales în lipsa unui mecanism decizional comun.

„Deși la nivel legislativ, inclusiv constituțional, asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică este in responsabilitatea unităților administrativ-teritoriale si acest serviciu include si componenta de producție, totuși, la nivelul Bucureștiului, compania care asigură producția de energie termică, respectiv ELCEN, este o companie aflata sub autoritatea Ministerului Energiei. Menționăm ca aproape toate SACET-urile pe teritoriul României sunt centralizate și integrate și aflate sub coordonarea unităților administrative-teritoriale respectând astfel cadrul legal aplicabil, Municipiul București fiind printre ultimele doua excepții (București si Craiova) care nu coordonează și componenta de producție a SACET, deși aceasta zonă reprezintă cea mai mare componenta a serviciului public național de alimentare cu energie termica (sursa datelor: Raport privind starea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat pentru anul 2024 elaborat si publicat de ANRE)”, arată inițiatorii.

Dacă memorandumul va fi aprobat, procesul va include mai multe etape tehnice și juridice:

evaluarea tehnico-economică a ELCEN analizarea implicațiilor privind ajutorul de stat și concurența stabilirea prețului pe baza unui evaluator independent elaborarea unei oferte oficiale de vânzare negocierea contractului de transfer aprobarea finală prin hotărâre de guvern

În paralel, vor fi analizate și aspecte precum contractele de finanțare, obligațiile financiare și continuitatea serviciului public.

Dacă transferul se concretizează, Bucureștiul ar putea prelua controlul complet asupra lanțului energetic de termoficare. Această schimbare ar permite, teoretic, o planificare integrată a investițiilor și o reducere a blocajelor administrative dintre producție și distribuție.

Pe termen lung, autoritățile mizează pe creșterea eficienței sistemului și pe reducerea riscurilor de avarie sau întrerupere a furnizării de căldură și apă caldă.