Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, dialogul cu BERD s-a concentrat pe identificarea unor instrumente financiare care să susțină mai eficient investițiile private, într-un context în care România caută să își accelereze dezvoltarea infrastructurii și să reducă dependența de finanțarea exclusiv publică.

Cooperarea cu BERD este considerată esențială pentru atragerea capitalului privat, în special în domenii strategice, unde investițiile necesare depășesc capacitatea bugetului național.

Un capitol important al discuțiilor a fost dedicat sectorului energetic, unde sunt analizate proiecte cu impact major asupra securității energetice și a tranziției verzi. Oficialii au discutat despre investiții în stocarea energiei, dezvoltarea de capacități de producție și soluții moderne care să permită echilibrarea sistemului energetic.

„Discuţiile au vizat noi oportunităţi de investiţii în infrastructură, cu un accent special pe sectorul energetic, inclusiv proiecte de stocare a energiei, baterii şi dezvoltarea capacităţilor care pot susţine obiectivul României de a deveni hub energetic regional al Uniunii Europene, inclusiv prin energia nucleară”, arată ministerul.

Aceste investiții sunt văzute drept critice pentru consolidarea rolului României în arhitectura energetică europeană, într-un context regional marcat de volatilitate și nevoia de independență energetică.

Un alt subiect major abordat în cadrul întâlnirii a fost Programul InvestEU, precum și rolul fondurilor de private equity în finanțarea proiectelor de anvergură. Reprezentanții BERD au discutat despre modul în care aceste instrumente pot fi utilizate mai eficient pentru a sprijini companiile românești aflate în expansiune.

Totodată, serviciile de consultanță oferite de BERD au fost prezentate ca un element esențial pentru completarea finanțării, oferind antreprenorilor acces la know-how, guvernanță corporativă și expertiză în structurarea proiectelor.

Discuțiile au inclus și analiza unor soluții de finanțare adaptate sectorului agricol, prin intermediari financiari, într-un moment în care agricultura se confruntă cu presiuni legate de costuri, climă și competitivitate.

În același timp, oficialii au abordat necesitatea extinderii programelor dedicate antreprenoriatului feminin și a scalării inițiativelor deja existente, astfel încât acestea să poată răspunde cererii tot mai mari venite din partea companiilor aflate în faza de creștere.

„De asemenea, au fost analizate soluţii de finanţare pentru agricultură prin intermediari financiari, programe dedicate antreprenoriatului feminin, precum şi necesitatea extinderii şi scalării programelor existente, pentru a răspunde nevoilor unui număr mai mare de companii aflate în faza de creştere”, precizează instituţia.

Ministerul Investițiilor subliniază că parteneriatul cu BERD are un rol strategic în stimularea investițiilor private, creșterea competitivității economiei românești și transformarea oportunităților europene în proiecte concrete, cu impact direct asupra mediului de afaceri.

În acest context, cooperarea cu instituțiile financiare internaționale este văzută ca un instrument-cheie pentru accelerarea dezvoltării economice și pentru integrarea României în marile fluxuri investiționale europene.