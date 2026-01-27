Conform raportului, Garda Națională de Mediu desfășoară anual acțiuni tematice de inspecție și control, având ca obiectiv evaluarea modului în care sunt îndeplinite țintele și indicatorii de monitorizare stabiliți prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor.

„Garda Naţională de Mediu derulează anual acţiuni tematice de inspecţie şi control, având ca obiectiv evaluarea modului în care sunt îndeplinite ţintele şi indicatorii de monitorizare stabiliţi prin Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. Controalele au vizat evaluarea modului în care autorităţile administraţiei publice locale asigură accesul populaţiei la servicii de salubrizare, implementează sisteme funcţionale de colectare separată, organizează şi respectă programele de colectare distinctă a fracţiilor reciclabile, ating nivelurile de pregătire pentru reutilizare şi reciclare, precum şi modul de utilizare, transport şi gestionare a fluxurilor de deşeuri colectate separat. Acţiunea de inspecţie şi control desfăşurată în anul 2025 a avut un caracter amplu şi complex, fiind verificată respectarea unui număr de 32 de obligaţii legale ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. (…) Controlul tematic a fost demarat în luna iulie 2025 şi s-a desfăşurat la nivel naţional, fiind verificate, până la sfârşitul anului, 3.125 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri), 44 de Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară si 27 Consilii Judeţene. În urma constatărilor, au fost aplicate 900 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 24.988.500 lei, ca măsură de responsabilizare şi conformare a autorităţilor locale cu obligaţiile legale în domeniul gestionării deşeurilor municipale”, arată raportul de activitate al Gărzii Naţionale de mediu pentru anul 2025.

Raportul menționează că, având în vedere amploarea verificărilor, datele sunt în prezent analizate și centralizate la nivelul Comisariatului General al Gărzii Naționale de Mediu. Acest proces este necesar pentru formularea unor concluzii finale fundamentate privind modul în care autoritățile publice gestionează problema deșeurilor.

„Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi organizată în sistem încrucişat, fiecare instituţie exercitându-şi atribuţiile legale în mod distinct, pentru asigurarea unei evaluări complete şi obiective. (…) Rezultatele acţiunii reflectă intensitatea şi rigoarea actului de control: 47 de controale efectuate la nivel naţional; 31 de sancţiuni contravenţionale aplicate, în valoare totală de 1.840.000 lei, precum şi 9 avertismente; 5 notificări transmise autorităţilor de reglementare pentru suspendarea actelor neconforme. În urma controalelor, au fost identificate neconformităţi semnificative, care au fost documentate şi abordate prin măsuri concrete, vizând respectarea condiţiilor din actele de reglementare, modul de recepţie şi tratare a deşeurilor, respectarea capacităţilor autorizate, funcţionarea infrastructurii de monitorizare, precum şi prevenirea emisiilor necontrolate cu impact asupra factorilor de mediu. Analiza concluziilor rezultate a permis Gărzii Naţionale de Mediu să evidenţieze vulnerabilităţi structurale în gestionarea deşeurilor municipale, în special în ceea ce priveşte nivelul insuficient al colectării separate, lipsa sau inadecvarea infrastructurii de tratare în anumite judeţe, precum şi necesitatea clarificării cadrului legislativ privind responsabilităţile autorităţilor publice locale şi ale structurilor asociative”, arată raportul de activitate al Gărzii de Mediu.

Analiza concluziilor rezultate din aceste controale a permis Gărzii Naționale de Mediu să evidențieze vulnerabilități structurale în gestionarea deșeurilor municipale. Printre principalele probleme identificate se numără nivelul insuficient al colectării separate, lipsa sau inadecvarea infrastructurii de tratare în anumite județe, precum și necesitatea clarificării cadrului legislativ privind responsabilitățile autorităților publice locale și ale structurilor asociative.

În urma verificărilor efectuate la depozitele de deșeuri municipale nepericuloase, instituția a formulat o serie de recomandări ferme și aplicabile, orientate spre consolidarea capacității de conformare. Acestea includ intensificarea controalelor și a verificării modului de implementare a măsurilor dispuse, dezvoltarea infrastructurii minime de tratare la nivel județean, ajustarea mecanismelor tarifare pentru stimularea utilizării instalațiilor existente și actualizarea cadrului legislativ, în vederea clarificării responsabilităților și stabilirii unor criterii tehnice coerente în domeniul gestionării deșeurilor.