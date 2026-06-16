Curs valutar BNR, 16 iunie. Euro pierde teren, iar leul se apreciază în fața principalelor valute

Cursul valutar anunțat de BNR aduce vești bune pentru leu. Moneda națională s-a apreciat marți, 16 iunie, în raport cu euro, dolarul american și francul elvețian, în timp ce gramul de aur a continuat să se scumpească. Noile cotații publicate de Banca Națională a României reflectă evoluțiile de pe piața valutară și oferă un reper important pentru populație și mediul de afaceri.

Cursul valutar publicat de Banca Națională a României pentru data de 16 iunie indică o apreciere a leului în raport cu cele mai importante monede internaționale utilizate în tranzacțiile comerciale și financiare.

Potrivit datelor oficiale, moneda europeană a coborât cu 0,70 bani față de ședința precedentă și a fost cotată la 5,2310 lei. În același timp, dolarul american a înregistrat o scădere de 0,33 bani, până la nivelul de 4,5091 lei.

O depreciere mai accentuată a fost consemnată în cazul francului elvețian, care a pierdut 1,68 bani și a ajuns la o valoare de referință de 5,6723 lei.

Evoluția din ședința de marți confirmă tendința de consolidare a monedei naționale observată în ultimele săptămâni, după perioada de volatilitate înregistrată în prima parte a anului. Pentru companiile care efectuează plăți în valută, dar și pentru persoanele cu credite denominate în monede străine, o astfel de mișcare poate contribui la reducerea costurilor aferente obligațiilor financiare externe.

În contrast cu evoluția principalelor valute, prețul aurului a continuat să crească. BNR a anunțat pentru 16 iunie o cotație de 630,1725 lei pentru un gram de aur, nivel superior celui din ședința precedentă. Menținerea aurului la valori ridicate reflectă interesul investitorilor pentru active considerate sigure în perioade marcate de incertitudini economice și geopolitice.

Creșterea metalului prețios are implicații atât pentru investitorii individuali, cât și pentru piețele financiare, fiind adesea interpretată ca un indicator al prudenței manifestate de investitori la nivel internațional.

Pe fondul fluctuațiilor valutare și al tensiunilor existente pe piețele globale, aurul continuă să fie perceput ca un instrument de protecție împotriva riscurilor și a inflației.

Pe lângă euro, dolar și francul elvețian, cursul valutar calculat de BNR include și valorile de referință pentru alte monede utilizate în tranzacțiile internaționale.

Lira sterlină a fost cotată la 6,0498 lei, zlotul polonez la 1,2323 lei, iar dirhamul din Emiratele Arabe Unite la 1,2276 lei. De asemenea, dolarul canadian a avut o valoare de 3,2200 lei, iar dolarul australian a fost stabilit la 3,1864 lei.

O analiză a cotațiilor publicate marți arată că leul își menține stabilitatea într-un context internațional caracterizat de numeroase incertitudini. Diferențele reduse de la o zi la alta indică o piață valutară relativ echilibrată, în care mișcările sunt influențate atât de evoluțiile externe, cât și de factorii economici interni.

Banca Națională a României precizează că aceste cursuri sunt calculate pe baza cotațiilor practicate de instituțiile bancare autorizate să opereze pe piața valutară. Totodată, instituția subliniază că valorile publicate au caracter orientativ și nu implică obligativitatea utilizării lor în tranzacțiile efective de schimb valutar sau în înregistrările contabile.