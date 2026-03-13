Dan Andronic și Radu Coșarcă au dialogat, vineri, cu Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, la podcastul realizat pe canalul de YouTube „HAI România!”. Un subiect abordat de cei trei parteneri de discuții a fost cel al reprezentării României pe plan extern, la evenimente decisive în această perioadă agitată.

Radu Coșarcă a spus că nu vede o implicare totală, așa cum ar fi nevoie. El s-a referit la ministrul de Externe, Oana Țoiu, la un posibil delegat sau chiar la președintele Nicușor Dan.

Impresia lui Radu Coșarcă este că astfel de evenimente sunt mai mult bifate, fără rezultate concrete.

„Ministrul nostru de Externe sau un mesager al său sau chiar președintele sau toți trei pe rând. Să zburde cu avioanele între aceste capitale, pentru că România e un pion important pe acest flanc. Așa cum secretarul de stat al Statelor Unite doarme mai mult în avion decât la el acasă. Aș vrea să văd lucrul ăsta. Or, se pare că la noi se bifează în ultima vreme participări la reuniunile Uniunii Europene, la reuniunea NATO, bine, acolo merg miniștrii de Apărare mai mult”, a spus Radu Coșarcă.

El a făcut referire și la trecutul alianțelor importante pe care le-a parafat țara noastră.

„Așa cum România a putut înainte de război să creeze niște alianțe regionale, care sigur până la urmă au fost învinse de tăvălugul istoriei, dar erau niște inițiative sprijinite sigur de Franța, care vroia niște cordoane sanitare. Deschiderea eventual uni al doilea front, dacă era atacată de Germania, mă refer la înțelegerea balcanică.”

Cristian Diaconescu a remarcat că, în perioada președintelui Emil Constantinescu, în perioada 1996 – 2000, politica externă era mult mai efervescentă, poate și pentru că România se gândea la marile obiective: aderarea la NATO și la UE. Dar nu erau neglijate nici relațiile cu țări ca Turcia sau Bulgaria.