La podcastul moderat, vineri, de Dan Andronic și Radu Coșarcă, pe canalul de YouTube „HAI România!”, fostul ministru de Externe al României, Cristian Diaconescu, a analizat situația internațională extrem de delicată, marcată de reașezări ale marilor puteri și războaie.

Invitatul emisiunii a vorbit despre modul în care trebuie să se prezinte reprezentanții statului român, atunci când se duc să stea la mesele unde se joacă mari mize. La summit-uri foarte importante pentru viitor. Iar esențial, a spus Diaconescu, este ceea ce se discută în interior, nu ce se comunică în exterior.

„Nu funcționează de la sine. Dacă aceste conferințe au o pregătire bine stabilită dinainte, este acest sindrom, iertați-mă, l-am văzut? Aruncat în piața publică și nu e rău. De ce s-a mers sau nu s-a mers la Davos, Munchen etc. Ce se întâmplă acolo? Într-adevăr, trebuie să pregătești acea reuniune. Ți se acordă un cadru restrâns, în care delegațiile se întâlnesc pur și simplu. Deci nu e nevoie de foarte multe elemente de pregătire protocolară. Dar, în acea întâlnire de 3 minute, 5 minute, trebuie să știi ce să-i spui. Nu contează, după experiența mea, neapărat discursul public. Marii jucători, în mod clar vor să transmită semnale”, a spus fostul ministru de Externe.

Cristian Diaconescu a explicat că și la Davos, și la Munchen sunt evenimente extrem de importante, unde participă persoane foarte influente. Care sunt greu accesibile în alte condiții.

Așa că diplomații români ar trebui să aibă un plan bine conturat și să știe ce vor atunci când participă la astfel de evenimente.

„La Davos sunt împreună zona decidentă politică la cel mai în an nivel și zona economică, să spunem, de piețe. La Munich sunt cei care se ocupă de securitate, inclusiv industria militară, cu aceiași politicieni. Oamenii ăștia intersectează în condiții normale, tradiționale, diplomatice. Nu se întâmplă acest lucru sau se întâmplă cu o pregătire extrem de complicată. Acest amestec de oficial, neoficial oferă posibilitatea unor semnale, unor gesturi, unor confirmări punctuale. Nu să faci mari politică pe coridoarele hotelului Bayerischen, ci să ai în vedere ceva clar. O adresezi unui partener pe care altfel, în mod tradițional, dacă nu le ai în agenda de telefon, în mod tradițional e foarte greu să-l accesezi”, a mai afirmat Cristian Diaconescu.

Care a dat un exemplu de acord foarte important, la care a participat și țara noastră. Chiar dacă știrea nu a făcut mare vâlvă.