Exclusiv. Lovitură pentru cei care vor să construiască. Obținerea unui aviz poate dura și un an. Arhitect: Este o problemă

Obținerea unei autorizații de construire continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru investitorii și proprietarii care vor să ridice o clădire în România. Deși legislația stabilește termene pentru emiterea avizelor și autorizațiilor, în practică, procedurile pot dura luni întregi, iar unele documente necesare ajung să fie programate cu aproape un an înainte.

Problema a fost semnalată de arhitectul Emanuel Bogdan Bobic, invitat în emisiunea „Picătura de Business”, moderată de jurnalistul Radu Preda. Acesta a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă arhitecții în relația cu instituțiile statului și a susținut că birocrația excesivă încetinește semnificativ investițiile din domeniul construcțiilor.

În timpul emisiunii, arhitectul a explicat că problemele nu apar doar la nivelul administrațiilor locale, ci și în relația cu alte instituții care emit avize obligatorii pentru autorizarea construcțiilor.

Ca exemplu, acesta a făcut referire la avizul emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, necesar pentru proiectele amplasate în apropierea aeroporturilor sau pentru clădirile care depășesc anumite limite de înălțime.

„Asta cu semnatul și nesemnatul este o problemă care nu este numai la nivelul primării, de pildă autoritatea aeronautică de la care trebuie să iau un aviz legat de înălțimea clădirii în apropierea aeroporturilor și așa mai departe. În momentul acesta face programări când poți să depui documentația online. Dacă pot să-ți imaginezi așa ceva. Adică acum, ca să depui online, îți trebuie programare? Da. Și pe anul ăsta, programările sunt pentru anul viitor.”

Potrivit acestuia, situația este dificil de explicat, în condițiile în care solicitarea unui astfel de aviz este o etapă obligatorie pentru numeroase proiecte de construcții și reprezintă una dintre condițiile necesare înainte de obținerea autorizației de construire.

În cadrul discuției, moderatorul Radu Preda a adus în atenție faptul că legea stabilește termene în care autoritățile ar trebui să emită avizele și autorizațiile solicitate de investitori.

Întrebat dacă aceste termene sunt respectate în practică, Emanuel Bogdan Bobic a răspuns categoric:

„Asta e legenda urbană. Ele există termenele, nu le respectă nimeni.”

Arhitectul susține că întârzierile generează efecte în lanț asupra întregului proces investițional. Atât beneficiarii proiectelor, cât și proiectanții sunt nevoiți să își amâne planurile până la obținerea tuturor avizelor necesare, ceea ce înseamnă costuri suplimentare și întârzieri în demararea lucrărilor.

În opinia arhitectului, autoritățile nu oferă explicații convingătoare pentru perioadele foarte lungi de așteptare.

„Atunci ar trebui să existe și un milion de autorizații. Că toate dosarele astea… Asta e premergătoare autorizației de construire. E adevărat, dar nimeni nu se duce să ia avizul autorității aeronautice pentru că ne plictisim și este joi.”

Acesta spune că solicitarea unui asemenea aviz este justificată exclusiv de existența unui proiect concret, aflat în procedura de autorizare, motiv pentru care perioadele foarte lungi de așteptare afectează direct investițiile și activitatea din sectorul construcțiilor.

Pe lângă întârzierile în emiterea avizelor, Emanuel Bogdan Bobic consideră că numărul mare de proceduri administrative reprezintă o altă problemă majoră pentru arhitecți și investitori.

Acesta susține că procesul de autorizare presupune numeroase formalități și verificări, iar accentul cade adesea pe aspecte birocratice, în loc ca instituțiile să urmărească eficiența și rapiditatea procesului administrativ.

În opinia sa, simplificarea procedurilor și respectarea termenelor prevăzute de lege ar putea contribui la accelerarea investițiilor și la reducerea blocajelor care afectează în prezent domeniul construcțiilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Picătura de Business”, moderată de Radu Preda, în care au fost analizate principalele probleme cu care se confruntă arhitecții și dezvoltarea urbană din București, de la birocrația excesivă și lipsa unui Plan Urbanistic General actualizat până la întârzierile în obținerea avizelor și autorizațiilor de construire.