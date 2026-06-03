Arhitect Mădălina Toma: „Marile lanțuri de supermarketuri accelerează investițiile în România, în ciuda incertitudinii economice”(P)

În timp ce multe sectoare economice vorbesc despre prudență, blocaje și incertitudine, marile lanțuri internaționale de retail continuă să investească masiv în România. Pentru piața de real estate și pentru industria construcțiilor, acesta este unul dintre cele mai clare semnale că investitorii străini privesc România ca pe o piață cu potențial real de dezvoltare pe termen lung.

Potrivit arhitectului Mădălina Elena Toma, fondatoarea ArhiTem Studio, ritmul proiectelor comerciale aflate în dezvoltare a crescut vizibil în ultima perioadă, iar acest lucru reflectă încrederea pe care marile companii o au în economia locală.

„Marile rețele internaționale analizează foarte atent piețele în care investesc, iar faptul că își continuă dezvoltarea arată că România rămâne atractivă din punct de vedere economic și comercial, chiar și într-un context politic fluctuant”, explică aceasta.

Din experiența directă a ArhiTem Studio în proiecte de retail de mari dimensiuni, anul 2026 a adus o accelerare clară a investițiilor. „Pentru noi, propria activitate este cel mai sincer barometru al pieței. Dacă în ultimii ani s-a simțit o anumită rezervă în ritmul de dezvoltare al marilor retaileri, anul 2026 a venit cu o accelerare vizibilă a investițiilor și a proiectelor aflate în lucru”, spune Mădălina Elena Toma.

În spatele acestor investiții nu stă doar consumul, ci și transformarea urbană a multor comunități. Noile proiecte comerciale generează locuri de muncă, dezvoltă infrastructură și contribuie la revitalizarea unor zone care, până recent, erau neutilizate sau slab integrate urban.

Hypermarketurile noi trebuie să se integreze în comunități

Una dintre cele mai mari schimbări din ultimii ani ține de modul în care sunt gândite proiectele comerciale. Dacă în trecut accentul era pus aproape exclusiv pe eficiența logistică și suprafața construită, astăzi integrarea în comunitate a devenit esențială.

„Retailul modern nu mai înseamnă doar o cutie mare de beton plasată la marginea orașului. Astăzi, un hypermarket de succes trebuie să devină o inimă a comunității, un spațiu de conexiune”, afirmă Mădălina Elena Toma.

În practică, acest lucru înseamnă că proiectarea unui hypermarket începe mult înainte de partea strict tehnică. Fluxurile pietonale, relația cu spațiul public, accesibilitatea, integrarea zonelor verzi și impactul asupra traficului sunt astăzi componente obligatorii ale unui proiect viabil.

„Când desenăm un proiect, nu ne gândim doar la fluxurile de marfă sau la parcări, ci la experiența de zi cu zi a oamenilor: cum ajunge o mamă cu căruciorul acolo, cum integrăm zonele verzi, cum interacționează clădirea cu țesutul urban existent. Integrarea în comunitate este, de fapt, testul suprem de respect față de oameni”, explică arhitectul.

Această schimbare de filozofie vine și din presiunea tot mai mare asupra dezvoltatorilor de a construi sustenabil și responsabil urbanistic. Orașele nu mai acceptă la fel de ușor dezvoltări agresive sau proiecte care ignoră complet contextul local.

Greșelile care pot transforma un teren bun într-o investiție problematică

În zona dezvoltărilor comerciale mari, alegerea terenului rămâne una dintre cele mai importante etape. Iar, potrivit ArhiTem Studio, aici apar și unele dintre cele mai costisitoare greșeli.

„Cea mai mare capcană este evaluarea unui teren strict prin prisma prețului sau a dimensiunii pe hârtie, ignorând contextul urban și modul în care comunitatea va percepe viitoarea investiție”, spune Mădălina Elena Toma.

Problemele apar frecvent atunci când dezvoltatorii subestimează impactul asupra traficului, dificultatea conectării la utilități sau constrângerile urbanistice ascunse. În multe situații, costurile reale apar abia după achiziția terenului, când proiectul intră în faza de avizare.

„Poți avea un teren cu o vizibilitate excelentă, dar dacă aducerea utilităților sau deblocarea birocratică dublează bugetul și timpul de execuție, proiectul devine nefezabil”, avertizează arhitectul Mădălina Elena Toma.

Din acest motiv, ArhiTem Studio recomandă implicarea arhitectului încă din etapa de analiză strategică a terenului. „Le spunem mereu partenerilor noștri: arhitectul trebuie adus la masă înainte de semnarea contractului de cumpărare a terenului, nu după.”

Autorizațiile se obțin mai greu, dar proiectele sunt mai solide

În ultimii ani, procesul de autorizare a devenit considerabil mai complex, iar acest lucru este resimțit atât de dezvoltatori, cât și de arhitecți. Cu toate acestea, specialiștii consideră că nivelul mai mare de exigență contribuie la creșterea calității proiectelor.

„Da, autorizațiile se obțin mai greu, iar timpii de așteptare testează adesea răbdarea investitorilor și a arhitecților. Însă exigențele sporite vin din dorința de a construi mai sigur și mai sustenabil”, spune fondatoarea ArhiTem Studio.

În acest nou context, documentația tehnică a devenit esențială pentru predictibilitatea unei investiții. „Documentația nu mai este o simplă formalitate birocratică. Este, practic, scutul proiectului. O documentație impecabilă și asumată până la ultimul detaliu este singura garanție că investiția nu se va bloca pe parcurs.”

Cum arată hypermarketul viitorului

Pentru anul 2026, arhitectura comercială merge tot mai mult către eficiență energetică, integrare urbană și experiență umană. Hypermarketul viitorului nu mai este doar un spațiu destinat cumpărăturilor rapide, ci un proiect care trebuie să funcționeze armonios în relație cu orașul și comunitatea.

„Cred că hypermarketul modern trebuie să depășească ideea unei simple cutii comerciale. Vorbim despre clădiri inteligente, cu autonomie energetică ridicată, panouri fotovoltaice, recuperare de căldură, iluminat natural și infrastructură pentru mașini electrice”, explică Mădălina Elena Toma.

Totuși, tehnologia nu este suficientă. „Dincolo de eficiență, proiectele comerciale trebuie să fie mai puțin agresive urbanistic și mai apropiate de nevoile reale ale comunității. Un hypermarket modern trebuie să fie prietenos cu pietonii, să ofere spații verzi reale și să folosească materiale care să nu agreseze vizual orașul. Trebuie să fie un loc unde mergi de drag, nu doar din necesitate.”

ArhiTem Studio, implicat în expansiunea marilor retaileri

Portofoliul ArhiTem Studio include proiecte dezvoltate pentru unii dintre cei mai mari jucători din retailul internațional, printre care Lidl, Kaufland și Penny.

Potrivit Mădălinei Elena Toma, colaborarea cu aceste branduri oferă biroului de arhitectură o perspectivă directă asupra modului în care retailul modern se transformă în România.

„Relația noastră cu Lidl este una de lungă durată și continuă puternic și în prezent. Ne onorează faptul că facem parte din motorul expansiunii lor și că ArhiTem Studio este partenerul care transformă aceste planuri ambițioase în realități arhitecturale integrate în comunitățile din România”, concluzionează Mădălina Elena Toma.