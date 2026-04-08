Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare devine astfel o componentă strategică pentru mobilitatea economică, un concept care se referă la capacitatea unei economii de a facilita circulația rapidă a oamenilor, a investițiilor și a oportunităților de afaceri între regiuni. În acest context, aeroporturile nu mai sunt doar puncte de tranzit, ci noduri esențiale care conectează orașele la fluxuri economice internaționale și susțin dezvoltarea turismului și a mediului de afaceri.

Proiecte majore realizate în mai multe regiuni ale țării arată că investițiile în infrastructura aeronautică nu reprezintă doar lucrări de construcție, ci elemente esențiale pentru dezvoltarea economică regională. Aeroporturile moderne pot susține creșterea fluxurilor de pasageri, atragerea de noi rute aeriene și consolidarea conexiunilor dintre centrele economice.

Terminale moderne pentru o infrastructură aeronautică competitivă

Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara, Aeroportul Internațional Maramureș sau Aeroportul Internațional Delta Dunării din Tulcea sunt trei exemple de lucrări de modernizare realizate de Concelex, una dintre cele mai mari companii de construcții din România.

Un obiectiv aeroportuar de referință, inaugurat deja, îl reprezintă noul terminal de plecări externe al Aeroportului Internațional Traian Vuia din Timișoara. Proiectul reprezintă cea mai mare investiție din istoria aeroportului și un reper important în dezvoltarea infrastructurii aeronautice din România.

„La Aeroportul din Timișoara, am construit terminalul Plecări, cu o suprafață de peste 11.700 de metri pătrați, care asigură 6 fluxuri pe controlul de securitate, are 8 porți de îmbarcare și 18 ghișee check-in”, declară Ionel Ioneanu, manager de proiect Concelex.

Noul terminal a fost proiectat pentru a susține un volum mai mare de pasageri și pentru a optimiza fluxurile operaționale din aeroport. Extinderea capacității infrastructurii aeroportuare permite reducerea timpilor de așteptare și creșterea eficienței procesării pasagerilor.

Investiții tehnologice și mobilizare complexă pe șantier

Dimensiunea proiectelor de infrastructură aeroportuară presupune o organizare tehnică complexă și utilizarea unor soluții tehnologice avansate. Pentru asigurarea funcționalității terminalului din Timișoara au fost instalați 172 de kilometri de cabluri și implementate sisteme moderne necesare operării infrastructurii.

Pe perioada lucrărilor, peste 150 de specialiști au fost mobilizați zilnic pe șantier, ceea ce a permis desfășurarea proiectului într-un ritm susținut și respectarea standardelor tehnice specifice infrastructurii aeronautice. În prezent, aeroportul poate susține un flux de aproximativ 1.500 de pasageri simultan.

Aceste investiții contribuie la creșterea capacității operaționale și la îmbunătățirea experienței pasagerilor, într-un context în care transportul aerian devine tot mai important pentru mobilitatea economică și conectivitatea regională.

Modernizarea aeroporturilor regionale

Procesul de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare nu se limitează la marile centre urbane. Modernizarea aeroporturilor regionale joacă un rol important în dezvoltarea economică locală și în crearea unor noi oportunități pentru turism și investiții.

Finalizate sunt și lucrările la Aeroportul Internațional Delta Dunării din Tulcea, acolo unde s-au făcut modernizări într-un timp scurt, pe o suprafață desfășurată de 9.300 de metri pătrați.

La Aeroportul Internațional Maramureș este finalizată construirea noului terminal, proiect care consolidează infrastructura aeronautică din nordul țării.

„Aeroportul de la Baia Mare are o suprafață de 12.200 de metri pătrați și este conceput pentru fluxuri Schengen și non-Schengen, pentru plecări și sosiri”, explică Ionel Ioneanu, manager de proiect, Concelex.

Noile terminale sunt proiectate pentru a permite gestionarea eficientă a fluxurilor de pasageri, în conformitate cu cerințele actuale ale transportului aerian. Integrarea circuitelor pentru zboruri Schengen și non-Schengen permite operarea flexibilă a curselor și adaptarea infrastructurii la evoluția pieței aviatice.

Siguranța, criteriul esențial al infrastructurii aeroportuare

Proiectele de infrastructură aeroportuară implică standarde tehnice ridicate și o atenție constantă pentru siguranța operațională. Dincolo de dimensiunea investițiilor sau de complexitatea construcțiilor, siguranța rămâne elementul central al acestor lucrări.

„Este mai puțin vizibilă, mai puțin palpabilă, dar siguranța este pe primul loc, fără, evident, a neglija eficiența construcției, confortul sau designul”, conchide Ionel Ioneanu, manager de proiect Concelex.

Infrastructura aeroportuară și dezvoltarea economică

Extinderea și modernizarea terminalelor aeroportuare cresc capacitatea de procesare a pasagerilor, reduc timpii de așteptare și permit operarea unui număr mai mare de zboruri.

Prin astfel de proiecte, infrastructura aeronautică devine un factor important pentru competitivitatea regională, facilitând dezvoltarea turismului, atragerea investițiilor și conectarea la rețelele internaționale de transport aerian.