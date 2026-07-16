Infrastructura din Europa, pusă la încercare de valurile căldură. Drumurile se topesc, căile ferate cedează, iar autoritățile caută soluții

Valurile de căldură tot mai intense pun la încercare infrastructura din Europa. De la piste de aeroport răcite cu apă și șine de cale ferată vopsite în alb până la utilizarea dronelor și inteligenței artificiale, autoritățile încearcă să limiteze efectele temperaturilor record asupra transportului și rețelelor de utilități.

Infrastructura europeană se confruntă cu probleme tot mai mari din cauza temperaturilor ridicate. Drumurile și șinele de cale ferată sunt afectate de căldură, iar rețelele electrice sunt supuse unei presiuni tot mai mari.

La aeroportul din Oslo, unde temperaturile au ajuns la aproximativ 30 de grade Celsius, cu 10 grade peste media sezonieră, angajații au stropit pista cu aproximativ 9.000 de litri de apă pentru a preveni înmuierea asfaltului sub greutatea aeronavelor.

Operatorul aeroportului testează și un nou tip de asfalt rezistent la temperaturi ridicate, adaptat condițiilor climatice din Norvegia, unde infrastructura trebuie să reziste atât iernilor foarte reci, cât și verilor tot mai călduroase, transmite The Independent.

O mare parte din drumurile și căile ferate europene au fost proiectate într-o perioadă în care temperaturile extreme erau mult mai rare.

Potrivit Reuters Climate Monitor, temperaturile înregistrate în vestul Europei au fost cu aproximativ 5,5 grade Celsius peste media specifică datei de 15 iulie.

Experții avertizează că infrastructura actuală nu este pregătită pentru frecvența și intensitatea fenomenelor meteo extreme. Un raport publicat în 2025 de mai multe bănci centrale estimează că valurile de căldură, seceta și inundațiile ar putea reduce produsul intern brut al zonei euro cu până la 4,7% până în 2030.

Rețelele feroviare sunt printre cele mai afectate de temperaturile ridicate. Un raport al Uniunii Europene publicat în luna aprilie arată că peste 70% dintre administratorii infrastructurii feroviare se confruntă cu perturbări tot mai frecvente provocate de fenomenele meteorologice extreme.

Căldura poate determina dilatarea șinelor și poate afecta macazurile, sistemele de semnalizare și alimentarea cu energie. Totuși, specialiștii atrag atenția că furtunile, vântul puternic și alunecările de teren care urmează adesea după valurile de căldură provoacă pagube și mai mari.

În Marea Britanie, operatorii feroviari analizează utilizarea dronelor și a sistemelor bazate pe inteligență artificială pentru inspectarea mai rapidă a liniilor. În același timp, sunt testate modele noi de traverse care oferă o stabilitate mai bună în condiții de temperaturi ridicate.

Nu toate soluțiile necesită investiții foarte mari. În Stockholm, autoritatea responsabilă de transportul public a vopsit în alb anumite porțiuni ale liniilor de metrou pentru a reflecta mai bine radiația solară și pentru a reduce riscul deformării șinelor.

În schimb, Network Rail din Marea Britanie a anunțat investiții de aproximativ 2,6 miliarde de lire sterline în perioada 2024-2029 pentru adaptarea infrastructurii la fenomene meteorologice extreme.

Specialiștii susțin că Europa poate prelua exemple din state precum Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite, unde sistemele de transport sunt proiectate să funcționeze la temperaturi care depășesc frecvent 50 de grade Celsius.

Problemele nu se limitează la căile ferate. Inginerii arată că multe drumuri din nordul Europei au fost proiectate în principal pentru a rezista ciclurilor repetate de îngheț și dezgheț, în timp ce state precum Spania folosesc de mai mult timp tipuri de asfalt adaptate căldurii din timpul verii.

Autoritățile din Paris au înființat deja o structură specială pentru gestionarea perioadelor de caniculă și pregătesc un plan amplu de adaptare la schimbările climatice.

În Norvegia, oficialii afirmă că noile proiecte de infrastructură sunt deja concepute astfel încât să reziste atât condițiilor climatice actuale, cât și efectelor anticipate ale schimbărilor climatice din următoarele decenii.