Volodimir Zelenski susține că strategia Moscovei este de a prelungi conflictul prin blocarea deliberată a negocierilor, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze inclusiv relația cu Statele Unite pentru a câștiga timp.

În interviul acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, liderul ucrainean a respins categoric afirmațiile potrivit cărora Ucraina ar fi responsabilă pentru lipsa progresului în discuțiile de pace și a explicat că poziția Kievului a fost constant orientată spre oprirea războiului.

„Noi am susţinut întotdeauna pacea. Când eşti acasă, în casa ta, pe teritoriul tău, în oraşul tău, bineînţeles că vrei să opreşti războiul”, a spus Zelenski.

El a mutat responsabilitatea asupra Rusiei, pe care o acuză că evită compromisurile reale și încearcă să tragă de timp în negocieri.

„Ei încearcă să se joace cu preşedintele Statelor Unite”, a avertizat acesta.

Întrebat direct dacă Vladimir Putin încearcă să amâne negocierile, Zelenski a confirmat explicit această interpretare.

„Da, cred că da. Da. El trebuie să amâne orice fel de negocieri”, a declarat liderul ucrainean.

În același context, Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina este dispusă să accepte un armistițiu temporar, urmat de negocieri, însă a exclus categoric orice concesii teritoriale în favoarea Rusiei. El a subliniat că Kievul nu va ceda teritorii pe care armata rusă nu a reușit să le ocupe în cei patru ani de război.

Interviul a fost realizat într-un complex guvernamental puternic securizat din Kiev, unde condițiile reflectă realitatea conflictului, cu măsuri de protecție vizibile, precum saci de nisip și iluminat redus. În acest cadru, liderul ucrainean a vorbit și despre starea societății după ani de război.

El a recunoscut că există oboseală în rândul populației, dar a subliniat că propunerile de pace venite până acum sunt dezechilibrate în favoarea Rusiei.

„Toată lumea vrea pace şi mulţi oameni sunt obosiţi. Dar credeţi-mă, nu toată lumea este pregătită… să mănânce ce ne-a pregătit Putin”, a declarat Zelenski.

Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, în care cei doi lideri au discutat perspectivele încheierii războiului și pașii următori în procesul de negociere.

Discuția, care a durat aproximativ 30 de minute, a fost prima după întâlnirea lor de la Davos și a avut loc la patru ani de la declanșarea invaziei ruse. Potrivit surselor citate, dialogul a fost caracterizat drept „foarte prietenos” și „pozitiv”.

În cadrul conversației, liderul american și-a exprimat dorința de a opri conflictul într-un termen foarte scurt.

„Zelenski și-a exprimat speranța că războiul se va încheia în cursul acestui an. Trump a replicat că ostilitățile durează deja de prea mult timp și că și-ar dori ca ele să ia sfârșit în decurs de o lună”, a declarat una dintre surse pentru Axios.

Președintele ucrainean a subliniat în discuție că doar o presiune reală asupra lui Vladimir Putin ar putea duce la oprirea războiului, exprimându-și încrederea că Donald Trump poate juca acest rol decisiv.

Un alt subiect abordat a fost organizarea unui posibil summit trilateral între Ucraina, Statele Unite și Rusia. Volodimir Zelenski a susținut anterior că negocierile directe între lideri ar putea contribui la depășirea divergențelor majore, în special cele legate de teritorii.

Donald Trump ar fi indicat că este dispus să pregătească o astfel de întâlnire, însă doar dacă rundele preliminare de negocieri programate pentru începutul lunii martie vor aduce rezultate concrete.

„Ne așteptăm ca această întâlnire să deschidă calea pentru ridicarea negocierilor la nivel de lideri. Președintele Trump susține această succesiune de pași. Este singura modalitate de a rezolva toate chestiunile complexe și sensibile și de a pune capăt definitiv războiului”, a scris Zelenski.

Totodată, potrivit surselor, partea americană ar fi transmis că este pregătită să ofere Ucrainei garanții de securitate solide în cadrul unui eventual acord de pace.

Volodimir Zelenski se confruntă cu reacții divergente pe plan internațional, în special din partea Rusiei, care pune sub semnul întrebării oportunitatea unui dialog direct la nivel înalt.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sugerat că pozițiile ferme ale Kievului ar face inutilă o eventuală întâlnire între liderii celor două state.

„În ceea ce privește o posibilă întâlnire între Putin și Zelenski, deocamdată merită să ne amintim pur și simplu de ultimele sale declarații: ce nu va accepta Ucraina, ce nu va face și ce intenționează să facă în continuare. Nici nu trebuie analizate, este suficient să ne amintim și să ne întrebăm – are sens să organizăm o întâlnire la cel mai înalt nivel dacă Kievul continuă să adere la această poziție”, a declarat Peskov.

În paralel, există și voci care anticipează progrese în negocieri. Emisarul american Steve Witkoff a afirmat că se așteaptă la evoluții pozitive în perioada următoare și a sugerat că un summit ar putea avea loc chiar în următoarele săptămâni, posibil inclusiv în format trilateral.

Cu toate acestea, Uniunea Europeană adoptă o poziție mai precaută. Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaia Kallas, a subliniat că Rusia nu se comportă ca un partener credibil de negociere și nu este pregătită pentru discuții politice reale.

În acest context tensionat, Volodimir Zelenski i-a adresat un apel direct lui Donald Trump să viziteze Ucraina pentru a înțelege situația din teren.

„Va vedea rezultatul atacurilor. Şi va vedea cum trăieşte cu adevărat naţiunea. Nu doar supravieţuieşte”, a spus liderul ucrainean.

În pofida pierderilor și a duratei conflictului, acesta a subliniat că Ucraina a reușit să își apere independența.