Statele Unite transmit semnale că relația cu China a intrat într-o etapă de relativă stabilizare, după ani de tensiuni economice și politice, potrivit declarațiilor făcute de secretarul de stat Marco Rubio înaintea unei vizite importante la Beijing.

Acesta a explicat că există o schimbare de abordare la nivel bilateral, subliniind faptul că ambele puteri par să conștientizeze riscurile majore ale unei escaladări economice.

„Cred că am atins cel puţin un anumit tip de stabilitate strategică în relaţia noastră”, a declarat el reporterilor.

În același context, oficialul american a detaliat implicațiile unui posibil conflict economic între cele două mari economii ale lumii, insistând asupra consecințelor globale.

„Cred că ambele ţări au ajuns la concluzia că un război comercial global în toată regula între Statele Unite şi China ar fi profund dăunător pentru ambele părţi şi pentru întreaga lume”, a adăugat Marco Rubio în timpul unei vizite în Caraibe.

Chiar dacă tonul pare mai moderat, poziția Washingtonului rămâne fermă în ceea ce privește competiția strategică. Marco Rubio și Donald Trump au considerat de-a lungul timpului China drept un adversar major pe scena internațională, iar această percepție nu s-a schimbat fundamental.

În acest context, șeful diplomației americane a reiterat intenția Statelor Unite de a-și reduce dependențele economice, în special în domeniul lanțurilor de aprovizionare dominate de China. Totodată, Washingtonul va continua să exercite presiuni pentru reluarea negocierilor privind controlul armelor nucleare într-un format trilateral, care să includă și Beijingul.

După expirarea tratatului START, un oficial american de rang înalt a avut deja întâlniri la Geneva cu reprezentanți ai Rusiei și Chinei, în încercarea de a relansa dialogul privind limitarea arsenalelor nucleare. Statele Unite insistă pentru negocieri multilaterale, însă poziția Chinei rămâne rezervată.

„Au spus public că nu vor să facă acest lucru”, a adăugat Marco Rubio, referindu-se la China. Însă „vom continua să insistăm, deoarece credem că ar fi bine pentru toată lumea dacă am ajunge la un astfel de acord”, a spus el.

În paralel, Donald Trump urmează să efectueze o vizită oficială în China la sfârșitul lunii martie, prima deplasare de acest tip din actualul său mandat. Marco Rubio a indicat că îl va însoți pe președinte, în ciuda sancțiunilor impuse anterior de Beijing împotriva sa.

În timp ce Statele Unite încearcă să stabilizeze relația cu China, situația din Peninsula Coreeană aduce noi provocări diplomatice, după declarațiile recente ale liderului nord-coreean Kim Jong Un.

Acesta a transmis că Phenianul ar putea avea o relație funcțională cu Washingtonul, dar doar în anumite condiții clare, legate de recunoașterea statutului nuclear.

„Dacă Washingtonul respectă statutul nuclear actual al ţării noastre, aşa cum este stipulat în Constituţie (…) şi abandonează politica sa ostilă (…), nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înţelege bine cu Statele Unite”, a declarat preşedintele Kim, potrivit agenţiei oficiale de ştiri KCNA.

Declarațiile vin într-un moment în care tonul liderului nord-coreean pare mai nuanțat față de trecut, mai ales în comparație cu pozițiile din 2021, când desemna Statele Unite drept principalul inamic. În schimb, Coreea de Sud este acum considerată „cel mai ostil” adversar.

În același timp, Donald Trump s-a arătat deschis unei reluări a dialogului direct cu liderul nord-coreean. „100% deschis” unei întâlniri cu Kim Jong Un, a afirmat acesta în timpul unui turneu în Asia, mergând până la a recunoaște că regimul de la Phenian este „un fel de putere nucleară”.

Speculațiile privind o posibilă întrevedere între cei doi lideri se intensifică, în contextul vizitei lui Trump în China, programată între 31 martie și 2 aprilie. În trecut, cei doi s-au întâlnit de trei ori, fără a reuși să ajungă la un acord privind denuclearizarea.

Analiștii consideră că noile declarații ale Phenianului indică o strategie diferită față de trecut.

„Ultimele declaraţii ale Coreei de Nord indică intenţia de a continua relaţiile cu Statele Unite în mod independent, fără a trece prin Coreea de Sud”, a declarat Yang Moo-jin.

Totodată, poziția regimului nord-coreean sugerează că orice negocieri care includ renunțarea la arsenalul nuclear sunt excluse din start.

Statele Unite urmăresc cu atenție și evoluțiile dintre cele două Corei, după ce Phenianul a adoptat o poziție extrem de dură față de Seul, în urma congresului Partidului Muncitorilor.

Liderul nord-coreean a anunțat o schimbare radicală de abordare, renunțând la ideea unei identități comune cu sud-coreenii.

„Coreea de Nord nu are absolut nicio legătură cu Coreea de Sud, cel mai ostil duşman al său, şi va exclude pentru totdeauna Coreea de Sud din categoria compatrioţilor”, a declarat Kim Jong Un, potrivit agenţiei de ştiri KCNA.

Această poziție vine în ciuda eforturilor recente ale președintelui sud-coreean Lee Jae-myung, care a încercat să relanseze dialogul bilateral după preluarea mandatului în iunie, fără a primi însă un răspuns din partea Nordului.

Kim Jong Un a transmis un mesaj clar privind viitorul relației dintre cele două state, subliniind că distanțarea totală este singura opțiune.

„Atâta timp cât Coreea de Sud nu poate scăpa de situaţia geopolitică care o leagă de ţara noastră printr-o frontieră comună, singura modalitate prin care poate trăi în siguranţă va fi să renunţe la tot ceea ce ne priveşte şi să ne lase în pace”, a declarat Kim Jong-un.

Tensiunile au fost amplificate și de un incident recent, în care Phenianul susține că a doborât o dronă provenită din Sud, solicitând explicații oficiale. O anchetă este în desfășurare pentru a clarifica responsabilitatea.

În același timp, programul nuclear nord-coreean continuă să se dezvolte rapid. Estimările recente indică faptul că Phenianul produce anual suficient material nuclear pentru a construi până la 20 de arme, consolidându-și statutul de putere nucleară, în ciuda sancțiunilor internaționale.