Mai multe blocuri din București au primit facturi surprinzător de mari pentru energia termică, chiar și în condițiile în care locatarii au rămas fără căldură și apă caldă pentru perioade îndelungate. În Sectorul 2, unele familii se confruntă cu sume care depășesc 10.000 de lei, iar în anumite imobile facturile se dublează față de nivelul obișnuit.

Ion Ionești, președintele unui bloc din Sectorul 2, a explicat că problemele au început la începutul lunii decembrie, când rețeaua de termoficare a funcționat foarte puțin.

„La începutul lunii a fost foarte puţin, după a fost accidentul la CET unde s-au stricat cele două turbine… peste 7-8 zile, poate chiar mai mult, nu a funcţionat, nu a fost nici apă caldă, nici rece. A mai revenit o perioadă, după care iar s-a spus că au avut pe reţele accident şi a fost iarăşi redusă. De Crăciun a fost rău, rău. A fost amorţit”, a declarat Ion Ioneşti, preşedinte de bloc din Sectorul 2.

Primele defecțiuni majore ale rețelei au avut loc pe 8 decembrie 2025, afectând sectoarele 2, 3, 4 și 6. Atunci, locuitorii au rămas fără apă caldă și căldură timp de cinci zile. O altă avarie a apărut pe 27 decembrie, când două cazane de la CET Sud s-au stricat, afectând mii de abonați.

Situația nu a fost mai bună pentru locatarii altor blocuri. În Sectorul 3, o scară de bloc a primit o factură de 11.400 de lei pentru luna decembrie, cu doar 600 de lei mai puțin decât în luna precedentă. Administratorul Petre Barbu a declarat că va analiza situația și va încerca să obțină reducerea facturilor, recunoscând că problema ar putea ajunge în instanță dacă nu se găsește o soluție amiabilă.

În fața acestor dificultăți, unii administratori cer posibilitatea achitării facturilor în rate, în timp ce alții iau în calcul acțiuni legale împotriva Termoenergetica, compania responsabilă de furnizarea agentului termic.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a transmis luni că situația locuitorilor Capitalei fără acces la căldură este extrem de gravă și greu de acceptat într-un oraș european în 2026. Oficialul a subliniat că problema nu poate fi rezolvată rapid, având în vedere că infrastructura termică a orașului nu a fost modernizată corespunzător timp de peste trei decenii.

„Aveţi perfectă dreptate, aceeaşi revoltă o am şi eu, pentru că mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, oameni bolnavi, oameni în vârstă, copii mici, care să nu aibă acces la căldură. E inadmisibil. Ceea ce nu s-a făcut 35 de ani, ca investiţii, în reţelele de distribuţie a agentului termic din Bucureşti, să le repari în câteva luni de zile”, a declarat ministrul.

Întrebat despre soluțiile pentru avariile frecvente din rețeaua de termoficare, ministrul Bogdan Ivan a precizat că deși producția de energie electrică și termică se desfășoară conform contractelor cu Termoenergetica, transportul și distribuția agentului termic rămân deficitare.

„O parte dintre ele au început să fie reabilitate, dar cea mai mare parte, astăzi, prezintă pierderi de minim 15% pe reţea”, a arătat Ivan.

El a menționat că autoritățile au început lucrări de reabilitare a conductelor, însă acestea nu sunt suficiente pentru a acoperi întreaga rețea. De asemenea, a subliniat că autoritățile încearcă o abordare coordonată pentru a evita conflictele dintre instituții care au marcat ultimii 20 de ani.