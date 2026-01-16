Autoritățile locale vor putea proteja consumatorii vulnerabili și pe cei afectați de sărăcia energetică de deconectarea de la energie electrică, dar numai dacă primăriile preiau costul energiei neachitate. Proiectul de ordonanță de urgență analizat de Profit.ro prevede că sprijinul acordat trebuie să fie echilibrat, astfel încât să nu genereze pierderi furnizorilor de energie.

″(…) acei clienți considerați drept vulnerabili și clienții afectați de sărăcie energetică ar trebui să fie protejați în mod adecvat împotriva debranșărilor de la alimentarea cu energie electrică, fără a leza, în același timp, ceilalți participanți la piață″, scrie în nota de fundamentare.

Definiția consumatorilor vulnerabili va include mai mulți factori: venitul, ponderea cheltuielilor pentru energie, eficiența energetică a locuinței, precum și dependența critică de echipamente electrice din motive medicale sau vârstă. Autoritățile locale vor putea implementa măsuri care să împiedice deconectarea, însă acestea trebuie să respecte legislația europeană privind funcționarea pieței energiei și să fie notificate Comisiei Europene, după caz.

″Clienții vulnerabili și clienții afectați de sărăcie energetică sunt protejați împotriva deconectării de la alimentarea cu energie electrică, în condițiile implementării de către autoritățile publice centrale, prin elaborare de norme legislative, sau de către autoritățile publice locale, prin decizia Consiliului Local a unor măsuri adecvate (…). Orice măsuri care se adoptă privind consumatorii vulnerabili nu trebuie să împiedice deschiderea efectivă și funcționarea pieței și sunt notificate Comisiei, după caz, în conformitate cu legislația europeană. Aceste notificări pot, de asemenea, să includă măsurile luate în cadrul sistemului general de asigurări sociale″, prevede proiectul de OUG.

Proiectul prevede și o colaborare între Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor și autoritățile locale pentru a stabili mecanisme de sprijin care să permită achitarea facturilor de către consumatorii vulnerabili. Înainte de orice deconectare, furnizorii și primăriile vor informa clienții cu privire la alternative, cum ar fi planuri de plată flexibile, audituri energetice, consiliere în gestionarea datoriilor sau sisteme de plată anticipată.

Un aspect inedit al propunerii îl reprezintă implicarea primăriilor care sunt și prosumatori. Acestea, dacă produc energie regenerabilă în surplus, vor putea folosi cantitatea excedentară pentru a compensa parțial sau integral facturile la energie ale consumatorilor vulnerabili din zona lor, printr-un mecanism reglementat local. Astfel, energia produsă de comunități poate fi redistribuită pentru a sprijini direct locuitorii aflați în dificultate, fără a afecta furnizorii de pe piața națională.