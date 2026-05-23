Se schimbă sistemul de colectare a deșeurilor. Începând de vineri, 22 mai 2026, compania de salubritate va introduce autospeciale de mici dimensiuni. Acestea vor fi utilizate pentru a permite colectarea deșeurilor în perimetrele afectate de lucrările la infrastructură, unde accesul utilajelor obișnuite este îngreunat, potrivit informațiilor transmise de Primăria Oradea pe Facebook.

În zona Bulevardul Magheru, colectarea deșeurilor va fi reorganizată. Ridicarea se va face din spatele aliniamentului de blocuri, prin accesul de pe străzile secundare. Agenții economici din zonă au obligația de a scoate pubelele în punctele unde echipele RER Vest pot ajunge.

„RER Vest adaptează sistemul de colectare a deșeurilor în zonele afectate de lucrările la pasajele subterane de la Gara Centrală și Magazinul Crișul. Începând de vineri, 22 mai 2026, compania va introduce autospeciale de mici dimensiuni pentru a asigura continuitatea serviciului de salubritate în perimetrul șantierelor”, a scris Primăria Oradea pe Facebook.

Pe Strada Republicii, în segmentul cuprins între Magazinul Crișul și Gara Centrală, colectarea va fi realizată cu autospeciale de tonaj redus, adaptate condițiilor dificile din teren.

Pentru riveranii care locuiesc la case, pe partea stângă a străzii în direcția spre gară, autoritățile recomandă scoaterea pubelelor cu o seară înainte. Motivul este că ridicarea deșeurilor va avea loc dimineața devreme, înainte de începerea lucrărilor de pe șantier.

De asemenea, locuitorii din zonele accesibile prin străzi secundare sunt îndemnați să ducă pubelele în afara perimetrelor afectate de lucrări, astfel încât colectarea să se desfășoare mai rapid și eficient.

„În zona Bulevardului Magheru, colectarea deșeurilor se va realiza din spatele aliniamentului de blocuri, prin acces de pe străzile secundare. Agenții economici sunt rugați să scoată pubelele în zonele unde echipele RER Vest au acces. Pe Strada Republicii, între Magazinul Crișul și Gara Centrală, colectarea va fi realizată cu autospeciale de tonaj redus, adaptate condițiilor din teren. Riveranii care locuiesc la case, pe partea stângă a străzii în direcția spre gară, sunt rugați să scoată pubelele cu o seară înainte, deoarece colectarea se va face dimineața devreme, înainte de începerea lucrărilor pe șantier. Locuitorii din zona accesibilă de pe străzile secundare sunt rugați să aducă pubelele în afara zonelor afectate de lucrări pentru a facilita colectarea rapidă”, au transmis autoritățile.

În ciuda acestor ajustări logistice, programul general de colectare a deșeurilor nu va suferi modificări semnificative, toate intervențiile fiind adaptate doar la condițiile temporare generate de lucrările de infrastructură.

„Programul de colectare NU va suferi modificări semnificative. Pentru situații speciale sau sesizări: • Call Center: 0374 885 693 (Luni – Vineri, 07:00 – 19:00)

• Dispecerat: 0259 433 195

• E-mail: sesizari@rervest.ro Mulțumim orădenilor pentru înțelegere și pentru sprijinul acordat pe durata lucrărilor de infrastructură!”, au conchis autoritățile.

Postarea poate fi vizualizată aici.