Deșeurile electrice și electronice nu trebuie aruncate la gunoi. RER Vest îi îndeamnă pe cetățeni să respecte regulile de colectare separată a deșeurilor electrice și electronice, cunoscute sub denumirea de DEEE.

Datele oficiale arată că, în 2024, în România au fost importate echipamente electrice în valoare de aproximativ 17 miliarde de euro. În același timp, în locuințele românilor se află aproximativ 17.000 de tone de aparate mici, defecte sau nefolosite, păstrate în sertare, cămări sau alte spații din casă.

Specialiștii avertizează că predarea separată a acestor deșeuri nu este opțională, deoarece bateriile din interiorul aparatelor pot deveni extrem de periculoase atunci când sunt comprimate în autospecialele de colectare.

În astfel de situații, bateriile se pot deteriora și pot elibera substanțe periculoase pentru angajații firmelor de salubritate, pentru persoanele aflate în apropiere și pentru mediul înconjurător.

Un alt risc important apare în depozitele de deșeuri, unde bateriile uzate se pot supraîncălzi sub efectul temperaturilor ridicate și al razelor solare. Acest lucru poate provoca incendii greu de controlat.

În categoria deșeurilor electrice și electronice intră telefoanele mobile vechi, încărcătoarele, căștile, telecomenzile, jucăriile cu baterii, aparatele de ras, periuțele electrice, tabletele, laptopurile și electrocasnicele de mici sau mari dimensiuni.

Autoritățile și operatorii de salubritate atrag atenția că aceste aparate nu trebuie aruncate niciodată în coșurile obișnuite de gunoi și nici în containerele destinate plasticului sau metalului.

În Oradea și în zona metropolitană există mai multe soluții pentru eliminarea corectă a acestor deșeuri. RER Vest colectează gratuit DEEE-urile în centrele de aport voluntar, iar ulterior acestea sunt predate firmelor specializate în reciclare.

Cetățenii pot utiliza și containerele speciale amplasate la intrarea în centre comerciale, destinate colectării bateriilor și electronicelor de mici dimensiuni.

În plus, Primăria Municipiului Oradea organizează periodic campanii gratuite de colectare a deșeurilor electrice și electronice, prin amplasarea temporară a unor containere speciale în cartiere.

Specialiștii subliniază că orice aparat care funcționează cu baterii sau la priză trebuie tratat ca deșeu special și nu ca gunoi menajer. Colectarea corectă reduce riscul de poluare și previne producerea unor incidente periculoase.