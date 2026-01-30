Şoferii care circulă pe drumurile publice din România cu autovehicule murdare se pot confrunta cu sancțiuni importante, potrivit reglementărilor în vigoare. Autoritățile subliniază că noroiul, praful sau alte depuneri de murdărie de pe caroserie, roți sau parbriz nu reprezintă doar o problemă estetică, ci pot influența direct siguranța rutieră și buna desfășurare a traficului.

Conducătorii auto trebuie să se asigure că autovehiculele nu murdăresc carosabilul în timpul deplasării. Depunerile de noroi sau alte substanțe care ajung pe drum pot crea condiții periculoase pentru ceilalți participanți la trafic, mai ales în zonele intens circulate sau în condiții meteorologice nefavorabile. Din acest motiv, legislația permite sancționarea şoferilor care nu își întrețin corespunzător vehiculele.

Un alt aspect esențial vizează elementele de vizibilitate și identificare ale mașinii. Numerele de înmatriculare, parbrizul, luneta, farurile și stopurile trebuie să fie permanent curate. Lipsa vizibilității sau imposibilitatea identificării vehiculului pot conduce la situații periculoase în trafic, iar aceste deficiențe sunt considerate abateri sancționabile.

În funcție de gravitatea situației constatate, amenzile pentru un vehicul murdar sau întreținut necorespunzător pot varia între 1.485 de lei și 3.300 de lei. Sancțiunea este stabilită în funcție de efectele concrete ale stării autovehiculului asupra siguranței rutiere și a traficului.

Pe lângă sancțiunile aplicate în trafic, şoferii trebuie să țină cont și de riscurile la care se expun atunci când se prezintă la Inspecția Tehnică Periodică cu un autovehicul murdar. Inspectorii din stațiile ITP au dreptul de a refuza efectuarea inspecției dacă starea mașinii nu permite o verificare corectă și completă.

Un autoturism acoperit de noroi sau murdărie excesivă poate ascunde defecte tehnice care, în mod normal, ar trebui să fie vizibile în timpul controlului. Componente precum sistemul de frânare, elementele de direcție sau eventualele scurgeri de lichide pot fi imposibil de evaluat dacă vehiculul nu este curățat în prealabil.

Autoritățile precizează că această măsură nu are rol punitiv, ci preventiv. Scopul este ca pe drumurile publice să circule doar vehicule care respectă standardele minime de siguranță și care nu prezintă riscuri pentru conducătorii auto sau pentru ceilalți participanți la trafic.

În aceste condiții, şoferii care se prezintă la ITP cu mașini extrem de murdare pot fi obligați să revină după ce vehiculul este curățat, ceea ce poate duce la întârzieri și costuri suplimentare, mai ales în cazul în care inspecția expiră între timp.

Pe lângă regulile privind starea autovehiculelor, şoferii trebuie să fie atenți și la modificările legate de valoarea punctului de amendă. Începând cu 1 iulie 2026, punctul de amendă va ajunge la valoarea de 216,2 lei, în lipsa unor schimbări legislative suplimentare.

Această majorare va avea un impact direct asupra cuantumului sancțiunilor rutiere. De exemplu, un șofer de TIR prins circulând cu Inspecția Tehnică Periodică expirată, abatere încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, va putea primi o amendă cuprinsă între 1.946,25 lei și 4.325 de lei.

Nerespectarea semnalizării rutiere va fi sancționată, de la aceeași dată, cu amenzi încadrate în clasa a III-a, cu valori cuprinse între 1.297,50 lei și 1.730 de lei. Aceste sancțiuni vizează abateri frecvente, cu impact direct asupra fluenței și siguranței traficului.

În același timp, şoferii surprinși folosind telefonul mobil în timpul conducerii vor fi amendați cu sume cuprinse între 865 de lei și 1.081,25 lei. Pentru nerespectarea regulilor privind purtarea centurii de siguranță, sancțiunile vor varia între 432,50 lei și 648,75 lei, conform grilei actualizate de penalizare.