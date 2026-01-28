De la 1 iulie 2026, salariul minim brut crește la 4.325 lei, iar acest lucru duce automat la majorarea punctului de amendă de la 202,5 lei la 216,25 lei.

Pentru șoferi, asta înseamnă sancțiuni mai mari în cazul unui ITP expirat. Dacă circuli fără ITP valabil, legea te sancționează de două ori în același timp: o amendă pentru conducerea mașinii fără inspecție tehnică și o a doua amendă pentru faptul că, din momentul expirării ITP-ului, înmatricularea este suspendată automat. Ambele fapte sunt încadrate la clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 9 și 20 de puncte-amendă fiecare.

Până la 30 iunie 2026, când punctul de amendă este de 202,5 lei, amenda minimă pentru o astfel de faptă este de 1.822,5 lei, iar cea maximă ajunge la 4.050 lei. Dacă se aplică ambele sancțiuni, suma totală poate urca până la 8.100 lei.

După 1 iulie 2026, odată cu creșterea punctului de amendă la 216,25 lei, amenda minimă ajunge la 1.946,25 lei, iar cea maximă la 4.325 lei. În cazul aplicării ambelor amenzi, totalul poate ajunge până la 8.650 lei.

Pe lângă aceste sume, poliția reține pe loc certificatul de înmatriculare și plăcuțele. Din acel moment nu mai ai voie să circuli cu mașina, iar singura soluție pentru a o duce la ITP este transportul pe platformă, deoarece dovada primită nu îți oferă drept de circulație.

Amenzile pentru lipsa ITP-ului pot ajunge până la 8.650 lei, însă costul unei verificări tehnice periodice este mult mai mic. Prețul ITP-ului variază ușor în funcție de stație, oraș și tipul mașinii. În 2026, verificarea pentru motociclete și mopede costă între 100 și 150 de lei, pentru mașinile pe benzină sau hibride între 150 și 200 de lei, iar pentru cele diesel între 200 și 250 de lei. Mașinile 4×4 sau utilitarele sub 3,5 tone au tarife între 250 și 400 de lei.

ITP-ul poate fi efectuat în orice stație autorizată de Registrul Auto Român (RAR). Este recomandat să verifici din timp valabilitatea ITP-ului pe site-ul oficial și să te programezi cu cel puțin zece zile înainte de expirare. La prezentarea la stație trebuie să ai la tine talonul mașinii, cartea de identitate a vehiculului (CIV), original sau copie în cazul vehiculelor în leasing, asigurarea RCA valabilă și actul de identitate al persoanei care aduce mașina, chiar dacă nu este proprietarul.

Frecvența ITP-ului depinde de vechimea mașinii: pentru mașinile noi se face la trei ani, pentru cele între 3 și 12 ani la doi ani, iar pentru vehiculele mai vechi de 12 ani este necesar anual. Pe scurt, este mult mai avantajos să faci ITP-ul la timp, deoarece costă doar câteva sute de lei și te scapă de amenzi foarte mari.