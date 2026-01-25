Efectele sezonului rece se resimt puternic și asupra animalelor, iar responsabilitatea pentru protejarea lor revine, în primul rând, deținătorilor, în condițiile în care legislația stabilește măsuri clare privind asigurarea bunăstării acestora pe durata iernii. Temperaturile scăzute cresc riscul de îmbolnăviri, degerături sau hipotermie, iar lipsa unor condiții minime de protecție poate avea consecințe grave asupra sănătății animalelor.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, legislația în vigoare impune obligații atât stăpânilor și deținătorilor de animale, cât și autorităților cu atribuții în domeniul protecției animalelor. Scopul acestor reglementări este prevenirea situațiilor în care animalele sunt expuse unor suferințe ce pot fi evitate prin măsuri simple, dar esențiale.

Actele normative subliniază că fiecare animal trebuie îngrijit în funcție de nevoile sale specifice, determinate de specie, rasă, vârstă sau stare fiziologică. În sezonul rece, aceste cerințe devin cu atât mai importante, deoarece mediul exterior poate reprezenta un factor de risc suplimentar pentru animale.

Autoritățile reamintesc că respectarea acestor reguli nu este opțională, ci reprezintă o obligație legală. În caz contrar, proprietarii se pot confrunta cu sancțiuni financiare semnificative, stabilite de lege.

Legea 205/2004 privind protecția animalelor stabilește în mod clar ce înseamnă asigurarea condițiilor minime de viață pentru animale, inclusiv pe perioada iernii. Documentul definește drept rău tratament orice comportament brutal, utilizarea abuzivă a animalelor sau supunerea acestora la eforturi inutile, dar și neasigurarea condițiilor de bază.

Printre obligațiile generale se numără asigurarea unui adăpost corespunzător, care să protejeze animalele de intemperii, furnizarea de hrană și apă suficiente, posibilitatea de mișcare, îngrijirea constantă, atenția necesară și accesul la asistență medicală atunci când este nevoie. Lipsa oricăruia dintre aceste elemente poate fi încadrată ca abatere.

Conform prevederilor legale, nerespectarea obligațiilor privind bunăstarea animalelor se sancționează cu amenzi cuprinse între 3.000 și 12.000 de lei. Nivelul sancțiunii este stabilit în funcție de gravitatea faptei și de situația constatată de autorități la fața locului.

Inspectorii și polițiștii cu atribuții pe linia protecției animalelor pot interveni ori de câte ori constată că un animal este expus unui pericol iminent, inclusiv din cauza condițiilor improprii în care este ținut în sezonul rece.

Animalele ținute în aer liber necesită măsuri speciale pe timp de iarnă, iar legea detaliază clar ce trebuie să asigure proprietarii în aceste situații. Este obligatoriu un adăpost individual, adaptat nevoilor animalului, care să ofere protecție împotriva frigului, vântului și precipitațiilor, realizat din materiale sigure și ușor de întreținut.

În cazul câinilor, cuștile trebuie să fie dimensionate corespunzător taliei, astfel încât animalul să se poată ridica și întoarce fără dificultate. Pentru câinii legați, zgarda trebuie realizată din materiale care să nu le afecteze sănătatea și să elimine riscul de strangulare, iar lanțul trebuie să aibă o lungime minimă de doi metri, să fie confecționat din zale metalice și prevăzut cu dispozitive de tip ‘vârtej’ la extremități.

Padocurile destinate câinilor trebuie împrejmuite corespunzător, astfel încât să prevină evadarea, iar suprafața acestora trebuie să fie de cel puțin șase ori mai mare decât cea a cuștii. Aceste cerințe urmăresc să asigure un minim de confort și siguranță pentru animale, chiar și în condiții de temperaturi scăzute.

Dacă polițiștii constată că un animal se află într-o situație de pericol, pot emite un ordin de plasare în adăpost, document care este comunicat atât entității responsabile cu adăpostirea, cât și deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut.

Activitățile de gestionare a câinilor fără stăpân continuă și pe timpul iernii, conform O.U.G. 155/2001, care obligă consiliile locale să asigure existența adăposturilor special amenajate. În aceste spații, animalele sunt supuse procedurilor sanitar-veterinare necesare pentru protejarea sănătății lor și a comunității.

Acțiunile de capturare, transport, cazare, hrănire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și control al bolilor se desfășoară cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare. Scopul este reducerea riscurilor la care sunt expuse animalele fără stăpân, mai ales în condiții de frig accentuat.

Câinii capturați și înregistrați în evidențele adăposturilor pot fi revendicați de proprietari sau adoptați. Adopția contribuie la diminuarea presiunii asupra adăposturilor și la reducerea numărului de animale expuse pericolelor iernii.

Prin adoptarea unui animal, persoanele interesate oferă nu doar un adăpost, ci și șansa unei vieți mai sigure, demonstrând că respectarea legii și grija față de animale pot merge împreună în beneficiul comunității.