Un conflict izbucnit între vecini, într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, s-a transformat într-un caz penal care a atras atenția opiniei publice. Un bărbat din București a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat sub control judiciar, după ce a distrus mai multe adăposturi destinate pisicilor fără stăpân, amplasate în grădina imobilului în care locuiește.

Incidentul a avut loc în luna decembrie și a fost surprins video, imaginile ajungând rapid pe rețelele sociale. Reacțiile nu au întârziat să apară: deși au existat și persoane care i-au justificat gestul, majoritatea utilizatorilor au cerut intervenția autorităților și sancționarea bărbatului.

Potrivit anchetatorilor, adăposturile fuseseră instalate de o locatară care se ocupa de hrănirea și îngrijirea pisicilor. După o dispută verbală cu aceasta, bărbatul a decis să distrugă cuștile, fără a avea acordul asociației de proprietari sau al celorlalți vecini.

Autorul faptelor, Bogdan Porumbacu, susține că a acționat din nemulțumire față de prezența animalelor în apropierea blocului. Acesta a declarat că a semnalat în repetate rânduri riscurile pe care le vedea, invocând posibile probleme de igienă, zgomot și lipsa unui acord oficial al locatarilor sau al asociației de proprietari.

”Vezi Doamne, eu sunt omul rău al pisicilor. Da, și eu am avut animale, câini, dar nu mi se pare normal. I-am spus în nenumărate rânduri că nu suntem de acord, nu vrem. Vor veni purici, căpușe, mirosul, zgomotul pe care îl fac când se încăieră și miorlăie. Nu mi se pare normal să vii fără acordul proprietarilor, că nu suntem de acord, nici asociația nu e”, a declarat bărbatul.

În urma incidentului, poliția a decis plasarea sa sub control judiciar. Bogdan Porumbacu este obligat să se prezinte săptămânal la secția de poliție de care aparține și nu are voie să ia legătura cu vecina implicată în conflict.

De cealaltă parte, femeia care îngrijește pisicile afirmă că se ocupă responsabil de animale, curăță zona și încearcă să limiteze orice disconfort pentru ceilalți locatari. Ea susține că pisicile nu își fac nevoile în grădină și că a încercat, pe cât posibil, să sterilizeze animalele pentru a evita problemele legate de zgomot sau înmulțire necontrolată. Totodată, afirmă că bărbatul ar fi singurul din bloc care se opune prezenței pisicilor.

„Au spus când era mâncare mai multă, le-am luat. Vara am îngrijit, am strâns după ele. Mai vin și de la alte blocuri, mănâncă și pleacă. Nu își fac nevoile aici în grădină. Cele nesterilizate mai miorlăie, dar nu să deranjeze. Unde am știut că e o fetiță nesterilizată am încercat să o prindem”.

Situația scoate în evidență un vid legislativ la nivel local. În Sectorul 3, amplasarea adăposturilor pentru pisici fără stăpân nu este reglementată clar de primărie. În aceste condiții, asociațiile de proprietari care nu sunt de acord cu astfel de inițiative pot apela la poliția locală pentru îndepărtarea cuștilor. În alte sectoare ale Bucureștiului, autoritățile locale colaborează cu ONG-uri și asociații de protecție a animalelor, sprijinind oficial astfel de demersuri.