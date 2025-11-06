Nu există nicio lege care să limiteze numărul de animale ce pot fi ținute într-un apartament. Totuși, asociațiile de proprietari au dreptul de a adopta regulamente interne care reglementează accesul animalelor în spațiile comune, curățenia sau orele de liniște.

De exemplu, regulamentul intern poate preciza că animalele nu au voie nesupravegheate pe casa scării, în lift sau în curtea comună. Proprietarii sunt obligați să respecte aceste reguli, iar încălcarea lor poate fi sancționată la nivelul asociației.

În plus, Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, actualizată prin Legea nr. 138/2022, stabilește obligația proprietarului de a asigura hrană, adăpost, asistență medicală și condiții adecvate pentru animale. În același timp, animalul nu trebuie să pună în pericol sănătatea sau liniștea altor persoane.

Atunci când animalul de companie al vecinului deranjează prin zgomot, miros sau murdărie poți să sesizezi asociația de proprietari.

Conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, comitetul executiv sau administratorul poate transmite un avertisment scris proprietarului care încalcă regulile interne.

Dacă problema persistă, asociația poate convoca adunarea generală pentru a discuta situația și, în cazuri grave, poate sesiza poliția locală sau Direcția Sanitar-Veterinară (DSVSA), în special dacă sunt semne de neglijență sau condiții insalubre.

Dacă zgomotul, lătratul excesiv sau murdărirea spațiilor comune persistă, vecinii pot depune o sesizare la poliția locală. Aceasta are competență să aplice Legea nr. 61/1991, care sancționează faptele de tulburare a liniștii și ordinii publice.

Poliția poate aplica amenzi între 200 și 3.000 de lei, în funcție de gravitatea faptelor. În cazurile repetate, poate emite avertismente sau amenzi succesive, iar dacă animalele sunt neîngrijite, sesizează ANSVSA sau serviciile de protecție a animalelor.

De exemplu, potrivit art. 2 pct. 26 din Legea 61/1991, tulburarea liniștii locatarilor prin producerea de zgomote, larmă sau folosirea oricărui aparat muzical la intensitate mare constituie contravenție. Această formulare se aplică și pentru zgomotele produse de animale.

În afara deranjului provocat vecinilor, proprietarii pot fi sancționați și pentru neglijență față de propriile animale.

Conform Legii 205/2004, neasigurarea condițiilor de întreținere, hrănire sau adăpost poate fi amendată cu 3.000 – 12.000 lei. De asemenea, abandonul animalelor sau cruzimea față de acestea pot fi încadrate ca infracțiuni.

În unele localități, hotărârile consiliilor locale stabilesc sancțiuni suplimentare pentru murdărirea spațiilor publice. De exemplu, necurățarea dejecțiilor animale pe alei, trotuare sau spații comune din jurul blocului poate fi sancționată cu amenzi între 200 și 1.000 lei, în funcție de regulamentul local.

În primul rând, este bine să ai o discuție directă și amiabilă cu proprietarul animalului, pentru a clarifica problema. În cazul în care situația nu poate fi rezolvată pe această cale, poți face o sesizare scrisă la asociația de proprietari, menționând natura deranjului (zgomot, miros, murdărie).

Ulterior, poți recurge la o reclamație către poliția locală, dacă situația persistă (în baza Legii 61/1991) și/sau o sesizare la DSVSA județene, dacă există și suspiciuni de cruzime sau condiții insalubre.

Toate reclamațiile trebuie să fie însoțite de dovezi concrete, precum înregistrări audio-video, martori sau constatări scrise ale administratorului.