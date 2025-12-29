Lia Olguța Vasilescu a anunțat că mai mulți proprietari de câini și pisici, dar și organizații de protecție a animalelor, au dat în judecată Primăria Craiova pentru hotărârea Consiliului Local care limitează la doi câini și două pisici numărul de animale de companie permise într-un apartament de bloc.

Primarul a explicat că situația este complicată de faptul că, la aceeași instanță, municipalitatea a avut hotărâri diferite. În unele cazuri, primăria a câștigat procesele, într-un caz a pierdut, iar alte dosare sunt încă pe rol, ceea ce ridică problema aplicării efective a regulamentului.

Lia Olguța Vasilescu a subliniat că primăria primește sesizări din partea unor familii care spun că nu mai pot locui în propriile apartamente din cauza mirosurilor provenite de la animalele vecinilor. Ea a descris situații în care, în același apartament, sunt ținute peste 30 de pisici, iar urina și fecalele au ajuns să afecteze locuințele de dedesubt, inclusiv familii cu copii mici.

Primarul a precizat că, în lipsa unei legi clare, până acum nu au putut fi aplicate sancțiuni nici de către Direcția de Sănătate Publică, nici de Poliția Locală. În acest context, regulamentul aprobat prin hotărâre de Consiliu Local a fost, potrivit acesteia, singura soluție identificată pentru a interveni în astfel de cazuri.

„Întrebarea este: ce hotărâre judecătorească trebuie aplicăm şi ce răspundem familiilor disperate, care s-au adresat primăriei că nu mai pot trăi în propriile apartamente din cauza mirosului degajat de fecalele patrupedelor vecinilor care, în unele cazuri, deţin mai mult de 30 de pisici într-un apartament? E inadmisibil să nu poţi aplica nicio sancţiune unui astfel de proprietar de animale care e total insensibil când vecinii îi arată că urina de la pisicile lui a trecut prin tavan, iar în apartamentul de la etajul inferior trăieşte o familie cu copii mici. Până acum nu s-a putut aplica nici măcar o amendă, nici de DSP, nici de Poliţia Locală, nici de alte instituţii, pentru că nu există o lege în acest sens. Singura variantă pe care am găsit-o ca să ajutăm aceste familii disperate a fost regulamentul aprobat prin HCL, care, iată, e judecat diferit. În ultimii ani, chiar şi eu am fost la instanţă ca să pledez în alte cazuri care privesc câinii maidanezi”, a scris primarul municipiului Craiova.

Edilul Craiovei a arătat că situații similare au apărut și în cazul gestionării câinilor fără stăpân. Deși există o legislație în vigoare, unele instanțe au anulat dreptul municipalității de a strânge maidanezii de pe străzi, în timp ce alți judecători au considerat că interesul public trebuie să primeze.

Primarul a amintit că orașul se confruntă cu o creștere a numărului de câini fără stăpân, mai ales în zonele de periferie, unde animalele sunt abandonate atât din alte localități, cât și de către proprietari care nu își sterilizează animalele.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că, în urma sesizărilor primite, echipele de ecarisaj acționează zilnic în Parcul Romanescu, unde au fost semnalați câini agresivi. Ea a menționat că o parte dintre acești câini sunt adăpostiți ziua pe terenuri private, unde angajații nu au acces, motiv pentru care capturările se fac inclusiv pe timp de noapte.

„Noroc că au fost alţii care au înţeles că interesul public primează. Chiar şi după ce am avut un caz de copil ucis de maidanezi, ne luptăm în instanţă cu tot felul de ONG-uri de protecţie a animalelor, care caută diferite tertipuri să anuleze activitatea de ecarisaj, iar angajaţii noştri sunt agresaţi zilnic de unii cetăţeni, când vin să captureze maidanezi. De o săptămână, după ce am avut sesizări că în parcul Romanescu au apărut din nou maidanezii, avem zilnic echipaj de la ecarisaj acolo. S-a reuşit capturarea mai multor exemplare, dar încă au rămas destui câini agresivi care provoacă tot felul de incidente, unul foarte recent, care era să ducă la o tragedie. Însă toţi maidanezii care vin noaptea în parc, sunt adăpostiţi ziua pe un teren privat, unde angajaţii de la ecarisaj nu au acces. Este motivul pentru care aceştia acum lucrează şi noaptea, inclusiv în perioada sărbătorilor s-a întâmplat, pentru a-i captura. Şi toţi câinii prinşi provin de pe proprietăţi private. Pe lângă asta, avem situaţii de proprietari de câini de luptă care îi aduc la plimbare fără lesă sau botniţă în Parcul Romanescu, deşi au o zonă amenajată pentru câini în Parcul Tineretului, unde îi pot alerga în voie”, mai spune Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a reamintit că legea obligă proprietarii să își țină animalele pe domeniul privat și să le sterilizeze și microcipeze. Ea a precizat că primăria, Salubritatea și Poliția Animalelor vor începe, din anul viitor, verificări la nivelul întregului oraș, urmând să fie aplicate amenzi celor care nu respectă aceste obligații.

În plus, pentru a limita înmulțirea necontrolată a câinilor fără stăpân, municipalitatea a derulat campanii gratuite de sterilizare pentru câinii cu stăpân și a anunțat că proprietarii terenurilor private din apropierea parcurilor vor putea fi sancționați dacă permit adăpostirea maidanezilor.