Declarația primarului a fost făcută luni, pentru Agerpres, înaintea ședinței de marți a Consiliului Local Piatra-Neamț, în care urmează să fie dezbătut proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul viitor.

Potrivit lui Adrian Niță, documentul supus votului va reflecta strict modificările prevăzute de legislația națională, fără aplicarea cotelor adiționale pe care autoritățile locale au dreptul să le introducă.

„În marea lor majoritate, impozitele la apartamente aproape se dublează, ca efect al legii Guvernului. Vorbesc de stric de ce impune legea, pentru că noi nu vom pune în plus. (…) Am ales să nu punem cotele adiţionale”, a declarat primarul.

Edilul a explicat că refuzul de a introduce cote adiționale reprezintă o continuare a politicii fiscale aplicate de administrația locală și în anul precedent, când au fost operate reduceri de taxe la nivel municipal.

„Este un risc pe care mi-l asum, dar anul trecut am început cu scăderi de taxe: jumătate din cota adiţională pe clădire, eliminare taxei edilitare. Cu toate acestea, am reuşit să reîntregim patrimoniul oraşului şi să facem şi investiţii. Vreau să merg şi anul acesta la fel, îmi asum”, a mai spus Adrian Niță.

Primarul a subliniat că, în pofida reducerilor și a lipsei cotelor adiționale, municipiul a reușit să mențină echilibrul bugetar și să continue proiectele de investiții.

Potrivit edilului, decizia de a nu aplica cote adiționale se va aplica fără excepții, atât în cazul persoanelor fizice, cât și al persoanelor juridice. Aceasta vizează atât impozitele pe clădiri, cât și pe autovehicule.

Astfel, contribuabilii din Piatra-Neamț nu vor suporta majorări suplimentare față de cele impuse prin actele normative adoptate la nivel guvernamental.

Primarul a mai anunțat că administrația locală va menține bonificația acordată contribuabililor care își achită din timp obligațiile fiscale.

Toți cei care vor plăti integral impozitele locale până la data de 31 martie 2026 vor beneficia de o reducere de 10% din valoarea totală datorată, facilitate aplicabilă atât persoanelor fizice, cât și firmelor.

Proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale pentru anul 2026 urmează să fie analizat și votat în ședința Consiliului Local Piatra-Neamț. Decizia finală va stabili cadrul fiscal aplicabil la nivel local pentru anul viitor, într-un context marcat de creșterea generală a impozitelor ca urmare a modificărilor legislative naționale.