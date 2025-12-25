Consiliul Local al Municipiului Oradea a adoptat recent hotărârea privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2026.

Decizia vine în contextul aplicării modificărilor legislative la nivel național și are ca obiective principale asigurarea predictibilității fiscale, menținerea sustenabilității bugetului local și continuarea reformelor în domeniul fiscalității locale.

Potrivit hotărârii aprobate, cotele de impozitare pentru clădiri se mențin la nivelul celor din anul 2025. Totuși, valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale deținute de persoanele fizice va crește cu 80%.

La această majorare se adaugă eliminarea reducerilor acordate anterior în funcție de vechimea construcției și de regimul de înălțime, ceea ce poate conduce, în anumite situații, la o creștere totală a valorii impozabile de până la aproximativ 150%. În schimb, reglementările privind impozitarea clădirilor aparținând firmelor rămân neschimbate.

În ceea ce privește impozitul pe mijloacele de transport, autoritățile locale introduc principiul „poluatorul plătește”, prin includerea normei de poluare în calculul impozitului. Astfel, pentru autoturismele cu capacitate cilindrică sub 1.600 cmc sunt prevăzute creșteri de impozit, în timp ce pentru cele peste acest prag vor exista mențineri sau chiar scăderi.

Autoturismele hibride cu emisii de cel mult 50 g CO₂/km vor beneficia de o reducere de 30% a impozitului, iar pentru vehiculele electrice se stabilește un impozit fix de 80 de lei pe autoturism.

Indexarea cu rata inflației de 5,6% va afecta mai multe categorii de taxe și impozite locale, inclusiv impozitul pe terenurile curți-construcții și taxele reglementate de Codul fiscal. O creștere substanțială, de 250%, este prevăzută pentru impozitele pe terenurile agricole.

Hotărârea introduce și modificări importante în privința scutirilor de impozite, prin eliminarea unor facilități acordate anterior, inclusiv pentru imobilele aparținând persoanelor cu venituri mici, donatorilor de sânge, moștenitorilor veteranilor de război, eroilor revoluției, persoanelor cu handicap, precum și pentru anumite clădiri situate în zone de protecție a monumentelor istorice sau reabilitate în baza unor legi speciale.

De asemenea, Consiliul Local a decis aplicarea unor cote adiționale pentru mai multe categorii de bunuri, precum clădirile persoanelor fizice care nu reprezintă domiciliul, clădirile racordabile la canalizare fără contract, construcțiile fără autorizație, clădirile în care se desfășoară jocuri de noroc, terenurile agricole, anumite terenuri construibile din zone centrale și autoturismele electrice.

Pentru anul 2026 sunt prevăzute și bonificații pentru plata anticipată a impozitelor până la 31 martie, cu reduceri diferențiate în funcție de modalitatea de plată. Încasarea efectivă a impozitelor este estimată să înceapă după 15 ianuarie 2026, perioadă necesară adaptării aplicațiilor informatice și actualizării bazelor de date, inclusiv ca urmare a revizuirii zonării fiscale aprobate de Consiliul Local.

